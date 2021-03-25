Dünyanın En Tehlikeli Hayvanı Hangisidir? Dünyanın En Tehlikeli Hayvanları Ve Özellikleri

Dünya üzerinde bulunan çok sayıda hayvan türü vardır. Bazı hayvanlar karada yaşarken bazı hayvanlar ise denizde yaşamaktadır. Zararsız hayvanlar olduğu gibi zararlı olan hayvanlarda vardır. Bu tehlikeli hayvanlar ile asla karşılaşmak istemezseniz.



Dünyanın En Tehlikeli Hayvanı Hangisidir?



Dünya'da bulunan tehlikeli hayvan türleri arasında en çok dikkat çekeni kutu denizanasıdır. Bu denizanası türü oldukça zehirlidir ve bir insanı 90 dakika içerisinde öldürebilir.



Dünyanın En Tehlikeli Hayvanları ve Özellikleri Nelerdir?



Dünyanın en tehlikeli hayvanları arasında birçok tür bulunmaktadır. Bu hayvan türleri ile karşılaşmanız ölümcül sonuçlar doğurabilir.



1. Kutu Denizanası



Bir denizanası türü olan bu canlı çok zehirlidir. Yaygın olarak bulunduğu bölgeler ise Pasifik ve Avustralya sularıdır. Ülkemizde ise Akdeniz ve Ege bölgelerinde azda olsa görülmektedir. Toplam 24 adet gözü bulunan bu canlının görüş açısı oldukça iyidir. Diğer denizanası türlerinden ise oldukça farklıdır.



2. Kara Mamba



Bir yılan türü olan Kara mamba oldukça tehlikeli bir hayvandır. Görünüşü bile korkutucu olan bu hayvan son derece zehirlidir. Salgıladığı zehir ile öldürme oranı oldukça yüksek olan bu yılan türü aynı zamanda çok hızlı hareket edebilmektedir. Saatte 20 km civarında hızlı hareket kabiliyetleri vardır.



3. Nil Timsahı



Oldukça büyük olan Nil timsahları çok tehlikeli hayvanlardır. Boyu 5 metreye kadar çıkabilir. Ağırlıkları ise 750 kilograma kadar çıkabilir. Saldırgan olmaları ile bilinen bir timsah türüdür. Afrika'da bulunan timsah türleri içerisinde en büyüğü olarak bilinmektedir.



4. Balon Balığı



Tehlikeli bir tür olan balon balığının anavatanı Kızıldeniz’dir. Zehirli olan balon balıkları insan vücudunda felç etkisi yaratabilir. Ayrıca denizdeki küçük balıkları da sıklıkla avlamaktadır. Ülkemizde de birçok denizde balon balığına rastlanmıştır.



5. Büyük Beyaz Köpekbalığı



Bu köpekbalığı türünün boyu 6 metreye kadar ulaşabilir. Oldukça büyük bir balık türü olan bu köpekbalığı dünyanın ılıman olan her suyunda yaşayabilir. Saatteki hızları ise yaklaşık 65 kilometredir.



6. Ok Kurbağası



Zehirli olan bu kurbağa türü oldukça tehlikeli bir hayvandır. Orta ve Güney Amerika'da sık rastlanan bir hayvan türüdür. Bu kurbağa türü ile temas ettiğinizde sizi kolaylıkla öldürebilir. O yüzden bu kurbağa türünden uzak durmakta fayda vardır.