Dünyanın En Soğuk Yeri Neresi Ve Kaç Derece? Dünyanın En Soğuk Yerleri Ve İsimleri

İnsan bedeni yapısı itibari işle kış mevsimine karşı son derece dayanıksız olmaktadır. Doğal yaratılıştan gelen kıllar sayesinde bir miktar ısınma gerçekleşebilir. Fakat insanın yaşaması için bu sıcaklık yeterli olmamaktadır

Dünyanın En Soğuk Yeri Neresi ve Kaç Derece?

İlk olarak insanların genellikle daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için bir miktar ısıya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ısı miktarı daha çok insanın vücut ıssından bir miktar daha yüksek olmalıdır. Bu sayede bireyin üşüme durumu engellenmiş olur. Fakat ortam sıcaklığı eğer sıfır derecenin altına düşer ise durum hipodermiyle neden olur.

Yapılan araştırmalara göre pek çok kimse kış aylarına karşı daha çok ılımlı yaklaşmaktadır. Fakat dünya üzerinde bulunana bazı yerler için ısınmak ve kış ayları oldukça tehlikeli boyutlara ulaşabilmektedir. Rusya da bulunana ve oldukça küçük bir kasaba olarak bilinen Oymyakon kasabası dünyanın en soğuk yeri olmaktadır.

Yaklaşık eksi seksen dereceye kadar hava sıcaklığı düşmektedir. Burada yaşayan birçok bireyin en büyük problemlerinden birisi düşen ısı yüzünden temel ihtiyaçların karşılanmaması olmaktadır. Örneğin birçok kişinin evinde elektrik ve su kesintisi bulunmaktadır. Fakat atalarından kalan olan bu küçük kasabayı bu kadar düşük sıcaklıklarda dahi terk etmek istemeyen bir halka yerli bulunmaktadır.

Dünyanın En Soğuk Yerleri ve İsimleri

Dünyanın en soğuk yeri olarak Rusya da küçük bir kasaba seçilmiştir. Yaklaşık eksi elli dereceye kadar düşen hava sıcaklıklarından dolayı dünya rekoru da kıran bir kasaba olarak bilinmektedir. Diğer en soğuk yer olarak ise başlı başına bir ada olan Grönland adası seçilmiştir. Bu ada büyük bir buz kütlesinden oluştuğu için oldukça soğuk bir iklimi vardır.

Genellikle dünya üzerinde kuzey doğuya doğru gidildikçe belirgin bir şekilde hava sıcaklığının düştüğü görülmektedir. Bu durumun nedeni yükseklik ile sıcaklığın oldukça ters bir orantıya sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye de de birçok yerin soğuk olmasının nedeni budur. Dünyanın en soğuk yerlerinden biri olarak Kars ve Erzurum illeri de seçilmiştir. Bunun nedeni hava akımları ve oldukça kuzey doğuda yer alan şehirlerin olmasından kaynaklanmaktadır.