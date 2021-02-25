Dünyanın En Şişman Kilolu İnsanı Kimdir, Nerelidir Ve Kaç Kilodur?

Dünyanın en şişman kilolu insanı Carol Yager'dir.

Dünyanın En Şişman Kilolu İnsanı Kimdir?

Dünyanın en şişman insanı yıllara göre değişiklik gösterebiliyor. 1960 doğumlu olan Carol Yager'in 727 kiloya kadar çıktığı açıklamıştır. Dünyanın en ağır obezite sağlık sorununu yaşayan bir kadındır. Çocukluk döneminde yaşadığı bazı sorunlardan dolayı yeme bozukluğu oluşmuştur. Yemek bozuklukları sebebiyle hızlı bir şekilde kilo aldığı gözlemlenmiştir. Kilo alma hızının kontrol altına alınamaması sebebiyle daha büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşmıştır.

Hayatının sonraki zamanlarında huzur evine yerleştirilmiştir. Huzur evinde kilo alma durumu aynı şekilde devam etmiştir. Sağlık çalışanları tarafından yapılan tüm test ve tetkiklere rağmen, olumlu bir sonuç alınamamıştır. Hızlı kilo artışı yaşadığı dönemlerde birçok sağlık sorunuyla karşılaşmıştır. Daha büyük sağlık sorunlarının meydana gelmesiyle 34 yaşında hayatını kaybetmiştir.

Nerelidir ve Kaç Kilodur?

Dünyanın en şişman kadını olarak bilinen Carol Yager, Amerika doğumludur. Amerika'nın Flint şehrinde dünyaya gelmiştir. Genç yaşlarda yaşadığı travmalar sebebiyle yemek yeme sorunlarıyla karşılaştı. Carol Yager'in hayatı boyunca ulaştığı en fazla kilo 727'dir. Ağır bir obezite rahatsızlığı geçirdi. Yapılan müdahalelere rağmen olumlu sonuçlar alınmadı.

Carol Yager hastaneye gitmesi gerektiğinde 14 itfaiyecinin yardımıyla evden çıkarılıyordu. Cerrahi bir operasyon uygulanmadan en fazla 235 kilo vermiştir. 34 yaşındayken 1994 yılında hayatını kaybetti. En kilolu insan unvanı dışında, dünyanın en kilolu kadın unvanın sahibi olmuştur. Yapılan tüm müdahalelere rağmen obezite rahatsızlığından kurtulamamıştır.