Dünyanın En Küçük Ülkesi Neresidir Ve Nüfusu Kaçtır?

Dünyanın en küçük ülkesi Vatikan'dır. Yapılan ölçümlere göre yüz ölçümü 0,44 km2'dir.

Dünyanın En Küçük Ülkesi Neresidir?

Dünya üzerinde 206 ülke bulunuyor. Bu ülkelerin birçoğu az nüfuslu birçoğu çok nüfusludur. Yapılan ölçümlere bakıldığında, bu ülkeler arasında en küçük olan ülke Vatikan'dır. Vatikan yüz ölçümü olarak dünya üzerinde yer alan en küçük ülkedir. Dünyanın hem nüfus hem de yüz ölçümü olarak en küçük ülkesi olarak bilinir.

Vatikan ülkesinde İtalyanca ve Latince dilleri kullanılır. İtalya ülkesi vatandaşları Vatikan'a vizesiz bir şekilde giriş yapabilir. Turistlik bir bölge olması sebebiyle nüfusu sabit kalmıyor. Vatikan, İtalya'nın Roma şehrinde yer alan ve bağımsızlığına ilan etmiş bir devlettir. Para birimi olarak € kullanılıyor.

Vatikan ülkesi ekonomisi çeşitler yollarla sağlıyor. Yaklaşık 200 adet tv kanalı, radyo, dergi ve gazeteye sahip bir ülkedir. Bütçesini gelirlerden, fonlardan, faizlerden, bankacılıktan ve bağışlardan karşılıyor. Turistlik bir bölge olmasından kaynaklı ülke ekonomisine turistlerinde etkisi olduğu görülmüştür. Az nüfuslu olması sebebiyle ihtiyaç duyulan bütçeye sahip bir ülkedir.

Nüfusu Kaçtır?

Vatikan ülkesinin sahip olduğu nüfus, dünyanın en az nüfusudur. Bağımsız bu ülkenin nüfusu 925'dir. Turistlerin tercih ettiği bir ülke olduğundan, nüfus sürekli olarak artış gösteriyor. Vatikan ülkesinde yıllık nüfus artışına bakıldığında çok fazla artış gözlemlenmiyor.

Vatikan ülkesindeki nüfusun bir kısmını çeşitli ülkelerden gelen papazlar ve diğer kısmını İsviçreli muhafızlar oluşturuyor. Turistlerin gelmesiyle birlikte nüfusta artış olduğu ve dönemlere göre nüfus değişikliği olduğu gözlenmiştir.