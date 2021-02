Dünyanın En Kısa Adamı Kimdir, Boyu Kaç Metre Ve Nerelidir?

Dünyanın en kısa adamı bu unvanı daha fazla elinde bulundurmuyor. Doğduktan sonra bu unvanı aldı. Kayıtlarda da dünyanın en kısa adamı olarak tarihe geçti. Tabi ki de doğduktan hemen sonra bu unvanı almadı. Gelişimi durduktan sonra dikkat çekti. Bunun ardından da bilinen Dünyanın en kısa adamı unvanına sahip oldu.

Dünyanın En Kısa Adamı Kimdir ve Nerelidir?

Genel olarak Asyalı insanların boyunun kısa olduğu görülür. Bu bir ön yargı değil bilinen bir gerçektir. Bu nedenler dünyanın en kısa adamının da Asya'da çıktığı gerçeği kimseyi şaşırtmaz. He Pingping Çin'de dünyaya gelmiştir. 13 Temmuz 1988 doğumlu He Pingping dünyanın en kısa damı unvanına sahiptir. 13 Mart 2010 tarihinde İtalya'da vefat etmiştir. 13 Mart 2010'da vefat etmesine rağmen hala dünyanın en kısa adamı unvanına sahiptir. O tarihten bu yana onun kadar kısa bir adam dünyaya gelmedi.

Dünyanın En Kısa Adamının Boyu Kaç Metredir?

Dünyanın en kısa adamın boyu metre bile değildir. Dünyanın en kısa adamı olan He Pingping yetmiş üç santimetre uzunluğundadır. Tam gelişimini tamamladığında yalnızca yetmiş üç santimetre idi. Ayrıca bundan daha fazla da uzamadı. He Pingping bir hastalığa sahipti. Bu hastalığın ismine doktorlar cam kemiği hastalığı dediler. Bunun ortaya atılmasının sebebi de He Pingping'in gelişimindeki yavaşlıktan kaynaklandı. He Pingping yaşıtlarına göre çok ama çok az büyüyordu. Bu hastalığa yakalandıktan sonra da He Pingping tarihe dünyanın en kısa adamı olarak geçti.