Dünyanın En Kalabalık Ülkesi Nedir Ve Hangisidir? Dünyanın En Kalabalık Ülkeleri Ve Nüfusları

Dünyanın en büyük ülkeleri genellikle muson coğrafyasında bulunan ülkelerdir. Bu ülkeler dünya nüfusunun neredeyse üç bölü birini kapsamaktadır.

Dünyanın En Kalabalık Ülkesi nedir ve Hangisidir?

Dünyanın en kalabalık ülkesi genellikle Asya kıtasında bulunan ülkelerden oluşmaktadır. Bu ülkelerin bu denli fazla kalabalık olması tarihi olarak oldukça kalabalık ailelerle olan sevgiden kaynaklanmaktadır. Özellikle bireylerin birçoğu geçmiş yıllardan beri en rahat şekilde iş bulabileceği yerleri doğuda görmüştür.

Öyle ki ilk olarak baharat ve ipek yolu sayesinde her zaman birçok kimse tarafına bu ülkelere olan merak da artmıştır. Kimisi doğrudan göç. İle kişmişi ise dolaylı yoldan bu ülkelere ve dolayısı ile Asya kıtasına ulaşmıştır. Hali hazırda dünyanın en büyük ülkesi aynı zamanda dünyanın en köklü milletlerinden birisi olmaktadır.

Eldeki veriler göre neredeyse dünya nüfusunun altı bölü biri çin ülkesinde yaşamaktadır. Bu durumun nedenleri arasında oldukça gelişmiş bir ülke olmasında kaynaklanmaktadır. İş gücü ucuz olmasına rağmen Çin ülkesinde yaşamak k da oldukça kolay olmaktadır. Hemen hemen pek çok milletin ve pek çok bireyin tarihte en az bir defa Çin ile yolları kesişmiş olmaktadır.

Dünyanın En Kalabalık Ülkeleri ve Nüfusları

Dünyanın en kalabalık ülkesi sıralamasında dünyanın aynı zamanda en kalabalık ülkesi Çin başı çekmektedir. Diğer en kalabalık ülkesi ise yine Asya kıtasında bulunan bir ülkedir. Bu ülke yine Çin ile hem sosyal hem de fiziksel açıdan oldukça benzemektedir. Hindistan Çin’den sonra dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olarak bilinmektedir.

Diğer en kalabalık ülkesi ise dünyanın üç bölü birini oluşturan Asya kıtasında yer almamaktadır. Bu ülke Amerika kıtasının kuzeyinde bulunana Amerika birleşik devletlerindir. Çin ve Hindistan arasın da hemen hemen bir milyar kişi bulunmaktadır.

Yani ilk iki ülkeden sonra gelen Amerika birleşik devletleri aslında bu her iki ülkenin 4 de biri dahi olmamaktadır. Dördüncü en büyük ülke ise Endonezya olarak bilinmektedir. Üçüncü ülke ile aralarında 100 milyon kişi bulunmaktadır. Ve dünyanın en hızlı nüfus artışı yaşayan ülkelerinde olmaktadır.