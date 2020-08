Dünyanın en iyi üniversiteleri üstüne para veriyor

Boğaziçi Üniversitesi bu yıl 1871 mezun verdi. Bu mezunlardan sadece ikisinin diplomasında, “Mezuniyet ortalaması: 4.00” yazıyordu. O iki mezundan biri Baturalp Yalçın’dı. Endüstri Mühendisliği ve yandal olarak da Ekonomi Bölümü’nden 4.00 üzerinden 4.00 ortalama ile mezun olan Yalçın’ın ulaştığı bu başarıya son beş yıl içinde Boğaziçi’nden diploma alan 12 bin öğrenciden 7’si ulaştı. Diplomasında yazılı olan mezuniyet ortalaması, Baturalp Yalçın’ı son yılların en başarılı 7 öğrencisi arasına sokarken dünyanın mühendislik programlarıyla öne çıkan 4 saygın üniversitesinin de dikkatini çekti. Yalçın, Kaliforniya Berkeley, Princeton, Cornell ve Georgia Institute of Technology üniversitelerinin mühendislik bölümlerinin doktora programlarına burslu olarak kabul aldı. Baturalp Yalçın’ın tercihini Kaliforniya oldu; önümüzdeki dönem University of California, Berkeley’de endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması bölümünde bütünleşik doktoraya başlayacak. Gelecekte optimizasyon ve yöneylem araştırması alanlarında öncü araştırmalar yapmayı hedefliyen Baturalp Yalçın, eğitim ve yaşam ücreti ile yıllık ortalama 60 bin dolarlık üniversitede 5 yıl için 300 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 200 TL) vermek yerine ücretsiz eğitim görecek. Üstelik üniversiteden de ayda 2500 dolar (yaklaşık 18 bin TL) maaş alacak. Yalçın, “Eğitim, yemek ve ev ücreti ortalama 60 bin dolar civarında. Ben bunları ödemeyeceğim, üniversite bana aylık 2500 dolar verecek. İlk sene derslere odaklanıp, sonraki sene araştırma asistanı olarak görev yapacağım” diyor.

EKSİKLERİMİ HEP KENDİM BULUP, KAPATTIM

Yalçın, kendisini başarıya götüren etkenleri şöyle sıralıyor:

“Okul hayatımda arkadaşlarımdan farklı yaptığım şey derslerden sonra mutlaka merak ettiğim konuları araştırıp, eksiklerimi kapatmak oldu. Birinin bana öğretmesinden önce, eksiklerimi kendim bulup kapattım. Sanırım başarıyı getiren en önemli faktör bu oldu. Bunun dışında derslere düzenli katıldım. Özverili çalıştım. Dünyanın en iyi üniversitelerine burslu kabülümde tek etken not ortalamam değil. Değişim programlarına katıldım, araştırma yaptım, hobilerim var, çok yönlü bir kişiliğe sahibim ve tabii diplomamda Boğaziçi Üniversitesi yazıyor.”

DEVLET OKULLARINDA EĞİTİM ALDI

Öğretmen anne ve astsubay babanın iki çocuğundan biri olan Baturalp Yalçın, babasının mesleği nedeniyle farklı illerde devlet okullarında okudu. İzmir Fen Lisesi’ni bitiren ve lisedeyken Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda kazandığı altın ve gümüş madalya ile devlet üniversitelerine sınavsız geçiş hakkı elde ederek Boğaziçi Üniversitesi’ne yerleşen Baturalp Yalçın, üniversite hayatını şöyle anlatıyor:

“Üniversite hayatım oldukça verimli geçti. Lisede Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda hem altın hem gümüş madalyam olduğu için Boğaziçi Üniversitesi Superdorm’da da burslu olarak kaldım. Üniversitenin ilk senelerinde kulüp faaliyetlerine ağırlık verip son senelerde daha çok derslerime yoğunlaştım. Endüstri Mühendisliği okudum. Mühendislik dersleriyle beraber zorunlu olarak aldığımız ekonomiye giriş derslerinden sonra Ekonomi Bölümü’nde yandal yapmaya karar verdim. Lisansta değişim programıyla Columbia Üniversitesi’ne de gittim. Ayrıca Otokoç

Otomotiv’de ve Coca Cola’da staj yaptım. Liseden beri bilimi seviyorum ve araştırma yapmaktan keyif alıyorum. Akademide ilerlemek istediğim için Amerika’da pek çok doktora programına başvurdum. University of California Berkeley dışında, Princeton, Cornell, Georgia Institute of Technology gibi dünyanın önde gelen araştırma üniversitelerinden kabul aldım. Teknoloji şirketlerine olan yakınlığı sebebiyle tercih etiğim University of California Berkeley’de önümüzdeki dönem bütünleşik doktoraya başlayacağım. Bu dönem pandemi dolayısıyla tüm dersler online olacak. Şimdilik Türkiye’de kalıp derslere uzaktan katılacağım.”

MEZUNİYET HÜZÜNLÜ, BOĞAZİÇİ’Nİ BİTİRMEK GURUR VERİCİ

Yalçın, üniversitede geçirdiği 5 sene ile ilgili olarak da kampüse bakınca bile Boğaziçi’nde okumanın özel hissettirdiğini belirterek şunları söyledi:

“Hayatımın en önemli yıllarını üniversitede yaşadım. Mezun olmak hüzünlü olsa da Boğaziçi mezunu olmaktan gurur duyuyorum. Geriye dönüp baktığımda kampüste arkadaşlarımla geçirdiğim anlar çok kıymetliydi. Mühendislik Fakültesi’nin klasikleşmiş dersleri de aklımdan çıkmıyor. Üniversite hayatım boyunca çok değerli hocalarım oldu.”

AKADEMİSYEN OLMAK İSTİYORUM

Optimizasyon üzerine araştırmalarımı sürdürmek istiyorum. Artık veri çağı olarak tanımlanan bir dönemdeyiz. Birçok şirket, verilerin önemini kavrayıp veri toplama ve bunları anlamlandırma sürecine adım attı. Yöneylem araştırması da endüstride yeni ve gelişmeye oldukça açık bir alan. Bu alanlarda öncü araştırmalar yapmayı hedefliyorum. Benim lisanstaki bitirme projem optimizasyonla alakalıydı. Asıl dikkatimi çeken Amazon ve Facebook gibi büyük şirketler. Gelecekte bu büyük şirketlerin kendi problemlerine yönelik araştırmalar yapmak istiyorum. University of California Berkeley’i tercih etme nedenim Amerika’da büyük teknoloji şirketlerine olan yakınlığıyla bilinmesi. Doktora sırasında Amerika’da staj yapmak ve oradaki endüstri ortamını deneyimlemek istiyorum. Benim alanım belirli kısıtları olan sistemleri en iyi şekilde çalıştırmaya yönelik araştırma yapmak. İleri seviye matematik ve analitik yöntemler kullanmak gerekiyor. Şirketlerin belirli verilerini kullanarak en iyi şekilde yönetilmesini sağlamak hedefler arasında. Keşfetmek ve kendi merak ettiğim sorular üzerine çalışmak beni daha çok tatmin ediyor. Doktora sonrası yurtdışında iyi bir üniversitede akademik çalışmalara devam etmek istiyorum. Stajlarda sahadaki işleri göreceğim. Benim için ağır basan yön akademisyenlik. Sahadaki şirketlerle işbirliği yapıp, akademi ile sahayı bir araya getirmeyi arzuluyorum.

SADECE DERS ÖNEMLİ DEĞİL, SEVDİĞİM KONULARDA ARAŞTIRMA YAPTIM

4.00 ortalamaya ulaşmak kolay değil. Böyle bir ortalamayla mezun olmak için derslere düzenli katılım önemli. İyi not almak, böyle mümkün oluyor. Çünkü sınavlarda genelde derste anlatılanlar sorulur. Ben derslere çalışırken kaldığım yurdun faydasını da görmüştüm. Akşamları yurda döndüğümde tek başıma düzenli bir çalışma ortamı elde ediyordum. Bu benim için bir avantajdı. Yüksek ortalama elde etmek için uygun bir ders çalışma ortamının gerekli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ben derste anlatılanlardan daha fazlasını merak edip araştırıyordum. Bu, lisedeki olimpiyatlara hazırlık sürecimden kalan bir alışkanlık. Bilgi anlamında kendi eksiklerimi kapatmayı daha o yıllarda öğrenmiştim. Sadece dersle yetinmemek, sevdiğiniz konuda daha çok araştırma yapmak önemli. Ben üniversite birinci sınıftan itibaren piyano çalmaya başladım, bilgisayar oyunlarını seviyorum.

DERSLERE KATILMAK ÖĞRECNİNİN İŞ AHLAKI

Boğaziçi’nde mühendislik okumak kolay değil. Bazı zamanlarda psikolojik anlamda dirençli olmak gerekebiliyor. Boğaziçi, akademik başarı için de ülkemizin sayılı üniversitelerinden biri. Kendini yönlendirebileceği imkânları herkes keşfetmeli. Zaten üniversite hayatınız devam ederken neleri isteyip neleri istemediğinizi fark ediyorsunuz. Üniversiteye başlayacaklar kampüsteki fırsatları kullanıp kendilerini geliştirip, keşfetsinler. Her şey bitmedi, hayat yeni başlıyor. Herkes akademik olarak iyi şeyler yapmak zorunda değil, ama hobilerini, sosyal aktivitilerini, kariyer planlarını geliştirsinler. İlgi ve yeteneklerini keşfetsinler. Öğrencilik sorumluluklarının da farkına varsınlar. Derslere katılmayı öğrencinin iş ahlakı gibi görüyorum. Bunları yaparlarsa en iyi yerlere gelirler.