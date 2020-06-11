Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı... Türkiye’den ilk 500’de 1, ilk 1000’de 9 üniversite var

Merkezi Londra’da bulunan yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, dünyanın en önemli ölçümlerinden biri olarak kabul edilen, ‘2021 Dünyanın En İyi Üniversiteler Sıralaması’nı açıkladı. Dünyanın 20 bin üniversitesinin değerlendirildiği sıralamada ilk bine Türkiye’den 9 üniversite girdi. İlk 500 listesinde ise Koç Üniversitesi 465’nci sırada yer aldı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en iyi ilk üç üniversitesi ABD’den çıktı: Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Stanford ve Harvard Üniversitesi.

‘HEDEFİMİZ BİLİMDE VE EĞİTİMDE EN MÜKEMMELİ YAKALAMAK’

Türk üniversiteleri arasında en iyi dereceyi elde eden Koç Üniversitesi geçen yıl 451’inci sıradan girdiği listede bu yıl 465’inci oldu. Koç Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Umran İnan, QS Dünya Üniversiteleri Sıralamasında bu sene de ilk 500'de olmaktan ve Türkiye'den ilk 500'de yer alan tek üniversite olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Her sene itibar ağırlıklı olmak üzere bilimsel yayın, makale sayısı gibi birçok kriter incelenerek hazırlanan sıralamaların farkındayız. Bu sıralamayı kendi iç değerlendirmelerimizde tek başarı kriteri olarak görmüyoruz. Ancak burada elde ettiğimiz sonuç bizi teşvik ediyor, çalışmalarımıza katkı sağlama bağlamında yol gösterici oluyor.”

Koç Üniversitesi olarak bilime, araştırmaya, insanlığa ve topluma gerçek anlamda katkıda bulunmaya devam ettiklerini ifade eden İnan, sözlerine şöyle devam etti:

“27 yılı aşkın süredir hem varlık nedenimiz olan öğrenciler hem de dünya çapındaki arayışların ardından aramıza katılan akademisyenler tarafından tercih edilmek, doğru ortamı yarattığımızın en güzel göstergesi. Sunduğumuz dinamik araştırma ortamında merak ve heveslerinin peşinden özgürce giden öğretim üyelerimiz yaptıkları çalışmalarla birçok ulusal veya uluslararası ödüle layık görülüyor, projeleriyle saygın kurumlardan destek almaya hak kazanıyorlar. Ayrıca Avrupa’nın bilimsel alanda en prestijli ve tanınmış kurumu Avrupa Araştırma Konseyi’nden (ERC) ve uluslararası diğer kurumlardan aldıkları araştırma fonlarıyla ülkemizde öncü bir rol oynuyorlar. Dünya üniversite sıralamalarını tabii ki izliyoruz ama biz zaten yaptığımız tüm girişim ve çalışmalarımızı bu sıralamalar için değil, kendi doğru bildiğimiz yollarda dünya çapında liyakat-bazlı standartlarla ilerleyerek bilimde ve eğitimde en mükemmeli yakalamak için kurguluyor ve gerçekleştiriyoruz.”

‘EMEKLERİMİZİN SIRALAMAYA YANSIYOR OLMASINDAN MUTLUYUZ’

Sıralamada 551-560 bandında yer alan Bilkent Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Abdullah Atalar da, “Bilkent Üniversitesi, QS World University Ranking’in de gösterdiği gibi araştırma yetkinlikleri ve eğitim kalitesiyle Türkiye’nin öncü üniversitelerinden olmayı sürdürüyor” dedi. Atalar yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Güçlü bir araştırma altyapısına ve 37 farklı ülkeden bilime yön veren, üretken bir akademik kadroya sahibiz. Eğitim yaklaşımımızın temelinde kuramsal bilgi aktarımına ek olarak bu bilginin aktif kullanımı ve uygulanmasına olanak tanıyacak yenilikçi eğitim uygulamaları yatıyor. Mezunlarımızın bilgili, problem çözen, değişen koşullara hızla uyum gösteren, girişken ve fark yaratan dünya vatandaşları olabilmeleri için en iyi akademik ve bireysel gelişim ortamını sağlamayı hedefliyoruz. Bu emeğin, uluslararası sıralamalara da yansıyor olduğunu görmekten mutluluk duyuyoruz."

ASYA ÜNİVERSİTELERİNİN YÜKSELİŞİ

Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk yirmi üniversite arasında ABD; İngiltere, İsviçre, Çin ve Singapur üniversiteleri yer aldı. İlk dört sırada ABD üniversiteleri yer alırken ilk yirmiye Avrupa’dan sadece İngiltere ve İsviçre üniversiteleri girebildi. Asya üniversitelerinin en iyisiyse listeye 11’inci sıradan giren Singapur Ulusal Üniversitesi oldu. İlk yirmiye Asya’dan üç üniversite girerken, bin üniversiteden oluşan listenin tamamında Asya kıtasındaki üniversitelerin yükselişi dikkat çekti. Asya kıtasındaki 26 üniversite başarı grafiğinde yukarı çıkarak ilk 100’de yer aldı.

DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASI (İLK 20)

SIRA ÜNİVERSİTE ÜLKE 1 Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ABD 2 Stanford Üniversitesi ABD 3 Harvard Üniversitesi ABD 4 California Teknoloji Enstitüsü ABD 5 Oxford Üniversitesi İngiltere 6 ETH Zurich İsviçre 7 Cambridge Üniversitesi İngiltere 8 Londra İmparatorluk Koleji İngiltere 9 Chicago Üniversitesi ABD 10 Londra Kolej Üniversitesi İngiltere 11 Singapur Ulusal Üniversitesi Singapur 12 Princeton Üniversitesi İngiltere 13 Nanyang Teknik Üniversitesi Singapur 14 İsviçre Lozan Federal Teknik Üniversite İsviçre 15 Tsinghua Üniversitesi Çin 16 Pennsylvania Üniversitesi ABD 17 Cornell Üniversitesi (ABD) ABD 18 Yale Üniversitesi ABD 19 Colombia Üniversitesi ABD 20 Edinburgh Üniversitesi İngiltere

TÜRKİYE’DEN İLK 1000’E GİREN ÜNİVERSİTELER