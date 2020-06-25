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Haber Giriş: 25.06.2020 - 10:07,Son Güncelleme:

Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri 2020...  Türkiye’den 3 üniversite ilk 100’de

Dilek ATLI
Dilek ATLI
datli@hurriyet.com.tr
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Dilek ATLI
Dilek ATLI
datli@hurriyet.com.tr
Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri 2020...  Türkiye’den 3 üniversite ilk 100’de
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Her yıl 'Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri' sıralamasını hazırlayan THE, 2020 sonuçlarını açıkladı. Türkiye’den Sabancı Üniversitesi 69’uncu, Çankaya Üniversitesi 88’inci ve Koç Üniversitesi 90’ıncı olurken sıralamaya toplam 23 Türk üniversitesi girdi. Listede Asya ülkelerinin yükselişi dikkati çekti.

Times Higher Education (THE) ‘Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri Sıralaması 2020’de 50 yaşın altında yükseköğretim kurumları değerlendirildi. Sıralamada Türkiye’den en iyi dereceyi 69’uncu olan Sabancı Üniversitesi elde etti. Onu, 88’inci sırada gelen Çankaya Üniversitesi ve 90’ıncı sırada yer alan Koç Üniversitesi takip etti. Bilkent Üniversitesi’de geçen yıl olduğu gibi 101-150 sıra bandında yer aldı.

Dünya sıralamasında ilk sırada ard arda üçüncü defa birinci olan Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bulunuyor. Diğer Asya üniversitesi olan Nanyang Teknoloji Üniversitesi ise ikinci sırada geliyor. Geçen yıl üçüncü sırada olan Singapur’daki üniversitenin yükselişiyse dikkat çekiyor. Hemen ardından üçüncü sırada ise Paris Sciences et Lettres - PSL Araştırma Üniversitesi geliyor.

Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri 2020...  Türkiye’den 3 üniversite ilk 100’de‘HEDEFİMİZ DÜNYA ÜNİVERSİTESİ OLMAK’
Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici THE sıralamasındaki başarısı konusunda şunları söyledi:
“20 yıl önce yüksek öğrenimde fark yaratmak ve bir “Dünya Üniversitesi” olmak hedefiyle yola çıkan üniversitemiz, bugün dünyanın en saygın üniversiteleri arasında araştırma ve başarıları ile listeleniyor. Bu genç yaşına rağmen, çok sayıda ilklere imza atan, öncü rolü ile gurur verici bir geçmişe sahip olan üniversitemiz için sıralamada yine Türkiye’den birinci sırada yer almak; öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, çalışanlarımız, mezunlarımız ve tüm paydaşlarımız için gurur vesilesidir.”

Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri 2020...  Türkiye’den 3 üniversite ilk 100’de‘BAŞARIMIZDA EĞİTİM KALİTEMİZİN ROLÜ VAR’
Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, Çankaya Üniversitesinin listeye giren 414 üniversite arasında 88’inci sırada, Türkiye’den sıralamaya giren 23 üniversite arasında ise ikinci sırada yer aldığını vurgulayarak şunları söyledi:
“Yıllardır üniversitemizde ısrarla ve inatla sürdürmüş olduğumuz eğitim kalitesi, eğitim faaliyetleri, Ar-Ge çalışmaları, makale, teknolojik projelere katkı, topluma hizmet çalışmasının doğal bir sonucudur. Üniversitenin başarısında emeği geçen tüm akademik , idari personel ile öğrencilere katkıları nedeniyle teşekkür ediyorum.”

TÜRKİYE’DEN 23 ÜNİVERSİTE LİSTEDE
Türk üniversiteleri geçen yıla göre sıra kaybederken, toplam 23 Türk üniversitesi ilk 500’de yer aldı. Listede yer alan Türk üniversiteleri ve sıralamaları şöyle:

69  Sabancı Üniversitesi
88   Çankaya Üniversitesi
90  Koç Üniversitesi
101-150 Bilkent Üniversitesi
251-300  Atılım Üniversitesi
251-300  Erciyes Üniversitesi
251-300  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
251-300  Karabük Üniversitesi
301-350  Bahçeşehir Üniversitesi
301-350  Gebze Teknik Üniversitesi
301-350   TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
351-400   Acıbadem Üniversitesi
351-400   Akdeniz Üniversitesi
351-400   Başkent Üniversitesi
351-400   Çukurova Üniversitesi
351-400   Dokuz Eylül Üniversitesi
351-400   Gaziantep Üniversitesi
351-400    Selçuk Üniversitesi
351-400    Yeditepe Üniversitesi
401+      İstanbul Medipol Üniversitesi
401+      Ondokuz Mayıs Üniversitesi
401+      Süleyman Demirel Üniversitesi
401+      Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

 

DÜNYA LİSTESİNDE İLK 10’A GİREN ÜNİVERSİTELER
1-  Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Hong Kong)
-  Nanyang Teknoloji Üniversitesi, Singapur (Singapur)
3- Paris Sciences et Lettres - PSL Araştırma Üniversitesi Paris (Fransa)
4-  Sant'Anna İleri Araştırmalar Okulu – Pisa  (İtalya)
5-  Kore Yüksek Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) (Güney Kore)
6-  Maastricht Üniversitesi (Hollanda)
7- Hong Kong Şehir Üniversitesi (Hong Kong)
8- Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (POSTECH) (Güney Kore)
9-  Sorbonne Üniversitesi (Fransa)
10- Pompeu Fabra Üniversitesi (İspanya)

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Dilek ATLI
Dilek ATLI
datli@hurriyet.com.tr
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