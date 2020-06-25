Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri 2020...  Türkiye’den 3 üniversite ilk 100’de

Times Higher Education (THE) ‘Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri Sıralaması 2020’de 50 yaşın altında yükseköğretim kurumları değerlendirildi. Sıralamada Türkiye’den en iyi dereceyi 69’uncu olan Sabancı Üniversitesi elde etti. Onu, 88’inci sırada gelen Çankaya Üniversitesi ve 90’ıncı sırada yer alan Koç Üniversitesi takip etti. Bilkent Üniversitesi’de geçen yıl olduğu gibi 101-150 sıra bandında yer aldı.

Dünya sıralamasında ilk sırada ard arda üçüncü defa birinci olan Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bulunuyor. Diğer Asya üniversitesi olan Nanyang Teknoloji Üniversitesi ise ikinci sırada geliyor. Geçen yıl üçüncü sırada olan Singapur’daki üniversitenin yükselişiyse dikkat çekiyor. Hemen ardından üçüncü sırada ise Paris Sciences et Lettres - PSL Araştırma Üniversitesi geliyor.

‘HEDEFİMİZ DÜNYA ÜNİVERSİTESİ OLMAK’

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici THE sıralamasındaki başarısı konusunda şunları söyledi:

“20 yıl önce yüksek öğrenimde fark yaratmak ve bir “Dünya Üniversitesi” olmak hedefiyle yola çıkan üniversitemiz, bugün dünyanın en saygın üniversiteleri arasında araştırma ve başarıları ile listeleniyor. Bu genç yaşına rağmen, çok sayıda ilklere imza atan, öncü rolü ile gurur verici bir geçmişe sahip olan üniversitemiz için sıralamada yine Türkiye’den birinci sırada yer almak; öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, çalışanlarımız, mezunlarımız ve tüm paydaşlarımız için gurur vesilesidir.”

‘BAŞARIMIZDA EĞİTİM KALİTEMİZİN ROLÜ VAR’

Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, Çankaya Üniversitesinin listeye giren 414 üniversite arasında 88’inci sırada, Türkiye’den sıralamaya giren 23 üniversite arasında ise ikinci sırada yer aldığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Yıllardır üniversitemizde ısrarla ve inatla sürdürmüş olduğumuz eğitim kalitesi, eğitim faaliyetleri, Ar-Ge çalışmaları, makale, teknolojik projelere katkı, topluma hizmet çalışmasının doğal bir sonucudur. Üniversitenin başarısında emeği geçen tüm akademik , idari personel ile öğrencilere katkıları nedeniyle teşekkür ediyorum.”

TÜRKİYE’DEN 23 ÜNİVERSİTE LİSTEDE

Türk üniversiteleri geçen yıla göre sıra kaybederken, toplam 23 Türk üniversitesi ilk 500’de yer aldı. Listede yer alan Türk üniversiteleri ve sıralamaları şöyle:

69 Sabancı Üniversitesi

88 Çankaya Üniversitesi

90 Koç Üniversitesi

101-150 Bilkent Üniversitesi

251-300 Atılım Üniversitesi

251-300 Erciyes Üniversitesi

251-300 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

251-300 Karabük Üniversitesi

301-350 Bahçeşehir Üniversitesi

301-350 Gebze Teknik Üniversitesi

301-350 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

351-400 Acıbadem Üniversitesi

351-400 Akdeniz Üniversitesi

351-400 Başkent Üniversitesi

351-400 Çukurova Üniversitesi

351-400 Dokuz Eylül Üniversitesi

351-400 Gaziantep Üniversitesi

351-400 Selçuk Üniversitesi

351-400 Yeditepe Üniversitesi

401+ İstanbul Medipol Üniversitesi

401+ Ondokuz Mayıs Üniversitesi

401+ Süleyman Demirel Üniversitesi

401+ Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

DÜNYA LİSTESİNDE İLK 10’A GİREN ÜNİVERSİTELER

1- Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Hong Kong)

- Nanyang Teknoloji Üniversitesi, Singapur (Singapur)

3- Paris Sciences et Lettres - PSL Araştırma Üniversitesi Paris (Fransa)

4- Sant'Anna İleri Araştırmalar Okulu – Pisa (İtalya)

5- Kore Yüksek Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) (Güney Kore)

6- Maastricht Üniversitesi (Hollanda)

7- Hong Kong Şehir Üniversitesi (Hong Kong)

8- Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (POSTECH) (Güney Kore)

9- Sorbonne Üniversitesi (Fransa)

10- Pompeu Fabra Üniversitesi (İspanya)