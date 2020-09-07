Dünyanın en iyi 100 okulu listesine girdiler

Öğretmen Akademisi Vakfı’nın (ÖRAV) küresel destekçileri arasında yer aldığı, Danimarka merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan T4; 5-9 Ekim Dünya Eğitim Haftası kapsamında tüm dünyadan 30 sivil toplum kuruluşuyla birlikte dünyanın en büyük eğitim konferansını düzenliyor. 5-9 Ekim tarihleri arasında kutlanan Dünya Eğitim Haftası kapsamında gerçekleştirilecek bu konferansta; Kültür Koleji, zorluklara uyum sağlayan ve mükemmellik için çabalayan dünyadaki 100 okuldan biri seçildi. Dünya çapında 100 binden fazla kişinin katılımının beklendiği, dünyanın en büyük çevirimiçi eğitim konferansında, Kültür Koleji günümüzün öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan iyi uygulama örneklerini paylaşacak.

FARKLI UZMANLIKLARIYLA ÖNE ÇIKIYORLAR

Birleşmiş Milletlerin ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ arasında yer alan ‘Nitelikli Eğitim’i desteklemek amacıyla, eğitim alanında saygın bir yere sahip olan Vikas Pota’nın liderliğinde düzenlenen konferans için seçilen okullar, eğitimdeki farklı uzmanlıklarıyla öne çıkıyor. Kültür Koleji, istihdam edilebilirliği ve yaşam becerilerini geliştirme, aile ve toplumun eğitime katılımını arttırma, teknoloji kullanımı, iyi olma haline odaklanma ile öğrenme ve öğretme bilimini teşvik etme gibi kriterler çerçevesinde değerlendirildi.