Dünyanın En Derin Çukuru Nerede Ve Kaç Metre? Dünyanın En Derin Noktaları

Yapılan araştırmaların sonucunda en derin çukurların mağara ve okyanuslarda olduğu tespit edildi. Bunun dışında göl ve denizlerde de derinliği 1.500 - 4000 metre aralığında değişen çukurlar yer alıyor.

Dünyanın En Derin Çukuru Nerede ve Kaç Metre?

Dünyanın en derin noktası Challenger çukuru adıyla da bilinen Mariana Çukurudur. Asya kıtasında ve Büyük Okyanus'ta yer alan Mariana Çukuru derinliği 10. 916 metredir. İlk defa 1961 yılında en derine inilmeyi başaran çukura en yakın ülkeler Japonya, Papua Yeni Gine ve Endonezya'dır.

Mariana Çukurunun keşfedilmesi ile birlikte o zamana kadar görülmemiş birçok deniz canlısı da keşfedildi. Bu canlılar arasında Ejderha Balığı ve Işıklı Denizana da yer alıyor.

Dünyanın En Derin Noktaları

1- Baykal Gölü:

Dünyanın en derin gölü olan Baykal Gölü, yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkesi olan Rusya'dadır. Gölün havzası yaklaşık 565 kilometre kare olan gölün derinliği ise 1285 metredir.

Yapılan araştırmalar sonucunda dünya üzerinde oluşmuş en eski göl olduğu tespit edildi. Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Baykal Gölü, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor.

Donmuş bir göl olmasına rağmen küresel ısınma nedeniyle birçok yerinde buz kırılmaları saptanmıştır. Kırılmaların olduğu sığ bölümlerde birçok balık türü yaşamaktadır.

2- Veryovkina Mağarası:

Dünyanın en derin mağarası olan Veryovkina Mağarası, Abhazya ülkesinin sınırları içerisinde yer alıyor. 1994 yılında Abhazya Cumhuriyetinin bağımsızlığını ilan etmesinden sonra halka açılan mağaranın derinliği 2212 metredir. 1968 yılında keşfedilen Veryovkina Mağarası, S-115 Mağarası adıyla da biliniyor.

3- Krubera Mağarası:

Derinliği 2197 metre olan Krubera Mağarası, dünyanın en derin ikinci mağarasıdır. Sınır komşumuz Gürcistan'da yer alan mağaranın uzunluğu ise yaklaşık 13.450 metredir.

4- Büyük Kanyon Ulusal Parkı

Derinliği 1610 kilometre olan Büyük Kanyon Ulusal Parkı ABD'nin Arizona eyaletinde yer alıyor. Kanyonun sınırları içerisinde yer alan en yüksek dağlar Hayden Dağı ve Nankoweap Mesa Dağıdır.

1492 yılında Amerika'nın keşfinden önce kızıl derililerin yaşadığı kanyonda başta rafting olmak üzere birçok spor etkinliği düzenlenmektedir. Toplam uzunluğu 320 metre olan Büyük Kanyon Ulusal Parkında birçok sincap ve geyik türü yaşıyor.