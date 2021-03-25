Dünyanın En Büyük Ve Uzun Şelalesi Hangisidir? Dünyanın En Büyük Şelaleleri Ve Özellikleri

Dünyanın dört bir yanında farklı özellikte ve güzellikte çok farklı şelaleler vardır. Bu şelaleler sahip oldukları büyüklükleri sayesinde birçok insanın hayranlık duymasına neden olmuştur.



Dünyanın En Büyük ve En Uzun Şelalesi Hangisidir?



Dünya'da bilinen en uzun ve en büyük şelalenin ismi Angel Şelalesi olarak bilinmektedir. Oldukça görkemli olan bu şelale dünyanın en büyük şelalesi olma özelliğine sahiptir.



Angel Şelalesi



Venezuella'da bulunan bu şelale dünyanın en uzun şelalesidir. Şelalenin uzunluğu 979 metredir. Bu uzunlukta bir şelale son derece görkemli olur. Angel Şelalesi bu anlamda beklentileri karşılayarak dünyanın en uzun şelalesi olmayı hak etmiştir. Bu şelale mutlaka görülmesi gereken türden bir şelaledir.



Dünyanın En Büyük Şelaleleri ve Özellikleri Nelerdir?



Dünyanın en uzun ve en büyük şelalesi olan Angel Şelalesi gibi daha birçok görkemli şelale bulunmaktadır.



1. Yosemite Şelalesi



Dünyanın en büyük şelalelerinden birisi olan bu şelale 739 metre olan boyu ile dikkat çekmeyi başarmıştır. Şelalenin bulunduğu yer ise ABD'dir. Görünüşü ile son derece görkemli olan bir şelaledir.



2. Victoria Şelalesi



Bir doğa harikası olan bu şelale herkesin mutlaka görmesi gereken türden bir güzelliktir. Victoria Şelalesi sahip olduğu 108 metrelik yükseklik ile dünyanın en büyük şelalelerinden birisi olmuştur. Bu şelale Zambiya'da bulunan Livingston topraklarında yer almaktadır. Ayrıca şelale içerisinde büyük bir doğal havuz vardır.



3. Iguazu Şelalesi



Bu şelalenin boyu tam olarak 82 metredir. 82 metre yüksekliğe sahip olan bu şelalenin bulunduğu yer ise Arjantin'in Misiones Eyaletidir. Iguazu Şelalesi büyüleyici bir yapıya sahiptir. Görkemli ve etkileyici olan bu şelale dünyanın en yüksek şelaleleri arasına girmiştir.



4. Niagara Şelalesi



Bilinen şelalelerden birisi olan Niagara Şelalesi 51 metre yüksekliğe sahiptir. Bulunduğu yer ise ABD'dir. Dünyanın en güzel şelalelerinden birisi olan bu şelale Kuzey Amerika'nın en yüksek akışlı Şelalesi olarak bilinmektedir. Oldukça ünlü olan bu şelale, ABD ve Kanada'nın en çok merak edilen yeri olarak sıklıkla ziyaret edilen bir yerdir.



5. Gulfoss Şelalesi



Altın şelale olarak adlandırılan bu şelale 32 metre yüksekliğe sahiptir. Şelalenin bulunduğu ülke toprakları İskoçya'dır. Merdiven şeklindeki yapısı ile dikkat çeken şelalenin çok güzel bir manzarası vardır.