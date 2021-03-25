Dünyanın En Büyük Uçağı Hangisidir? En Büyük Uçaklar Ve Özellikleri

Gelişen uçak teknolojisi her geçen gün dünyanın daha da küçük hale gelmesine ve taşımacılık hizmetlerinin ilerlemesine yol açmaktadır.



Dünyanın En Büyük Uçakları



Dünyanın en büyük uçakları listesinde kanat açıklığı bir futbol sahasına ulaşan Stratolaunch'dan, uçan kale olarak adlandırılan Boeing 747-8'e kadar pek çok farklı uçak bulunuyor. Gelin hepsini birlikte inceleyelim.



1- Antonov An-225 Mriya



Antonov An-225 Mriya; 285 ton ağırlığı, 84 metre uzunluğu ve 88 metre kanat açıklığıyla dünyanın en büyük uçağı denilince akla gelen ilk uçaklar arasında yer alıyor. Direkt olarak havalimanlarına inişi olmayan bu uçak, kargo taşımacılığında kullanılıyor. Bu uçağa yükleme işlemleriyse sadece ön kısımdan yapılıyor.



2- Boeing 747-8



220 ton ağırlığında, 76 metre uzunluğunda ve 68 metre kanat açıklığına sahip olan Boeing 747-8, dünyanın en bilindik yolcu taşıma uçakları arasında yer alıyor. Amerika başbakanı tarafından "uçan kale" olarak adlandırılan Boeing 747-8, yolcu ve kargo taşımacılığında kullanılıyor. Boeing 747-8 gücünü ve hızını yerleşik haldeki 4 tane jet motordan alıyor.



3- Lockheed Galaxy C-5



172 ton ağırlığında, 75 metre uzunluğunda ve 67 metre kanat açıklığına sahip olan Lockheed Galaxy C-5 tank taşıyabilecek kadar dayanıklı bir savaş uçağı. Yaklaşık 50 yıldır kullanılan bu uçak, 5 tane Apache modeli helikopteri taşıyabilecek kapasiteye sahip. Yüzlerce asker taşıma kapasitesi olan C-5, Amerika'nın hala savaşlarda ve askeri operasyonlarda aktif olarak kullandığı uçaklardan biri. C-5'te toplam 4 tane jet motor bulunuyor.



4- Stratolaunch



Stratolaunch 226 ton ağırlığı, 73 metre uzunluğu ve 117 metre kanat açıklığıyla dünyanın en büyük uçağı olarak nitelendirilen uçaklar arasında yer alıyor. Bu uçak 6 tane Boeing 747 jet motoru kullanılarak üretiliyor. İki uçağın birleşimi olan Stratolaunch, alçak dünya yörüngesine roket ve kargo taşıma işlemlerinde kullanılıyor.



5- Boeing 747 Dreamlifter



Boeing 747 Dreamlifter; 180 ton ağırlığında, 71 metre uzunluğunda ve 64 metre kanat açıklığına sahip kargo taşımacılığı için geliştirilmiş bir uçak. Normal 747 uçağının üzerine geliştirilen uçaktan toplamda 4 tane üretilmiş durumda. İçi boş olduğu için maksimum kargo taşıma kapasitesine sahip olmasıyla taşımacılık işlemlerinde sıklıkla tercih ediliyor.