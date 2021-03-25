Dünyanın En Büyük Stadı Hangisidir? Dünyanın En Büyük Stadları Ve Özellikleri

Dünyanın çeşitli yerlerinde yer alan çok sayıda stadyum bulunmaktadır. Bu stadyumlar seyirci kapasitesi ve muhteşem atmosferleri ile dikkat çekmiştir. Bu stadyumlarda yapılan karşılaşmalar herkes tarafından ilgiyle takip edilmektedir.

Dünyanın En Büyük Stadı Hangisidir?

Yapılan stadyumlar arasında en çok ilgi çekenleri büyük ve gösterişli olanlardır. Böyle bir stadyum ise Kuzey Kore'de bulunmaktadır. Bu görkemli stadın ismi ise Rungrado stadyumudur.

Rungrado 1 Mayıs Stadyumu

Oldukça büyük olan bu stat 150.000 seyirci kapasitesine sahiptir. Dünyanın en büyük stadyumu olan Rungrado stadı 1989 yılında yapılmıştır. Kuzey Kore'de oldukça popüler olan bu stadyum kapasitesi ve görünümü ile tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başarmıştır.

Dünyanın En Büyük Stadları ve Özellikleri Nelerdir?

Dünyanın en büyük stadı olan Rungrado stadyumu gibi popüler olan başka statlarda vardır. Bu statların kapasitesi oldukça fazladır ve buralarda maç izlemek oldukça heyecan vericidir.

1. Melbourne Kriket Stadyumu

Bu stadyum Avustralya'nın Victoria şehrinde bulunmaktadır. Stat 1853 yılında açılmıştır. Stadın kapasitesi ise 100 bin olarak bilinmektedir. Oldukça büyük bir kapasiteye sahip olan bu stadyum dünyanın en büyük statlarından birisidir.

2. Camp Nou

Dünyaca ünlü Barcelona takımının kullandığı bu stadyumun kapasitesi 99 bindir. Geniş bir stat olmasının yanında sahanın zemini ve diğer imkanları ile son derece popüler olmayı başarmıştır. Camp Nou, dünyanın en büyük stadyumları arasında yer almaktadır.

3. FNB Stadyumu

Güney Afrika'daki Johannesburg kentinde yer alan bu stadyumun kapasitesi 95 bindir. Stadı kullanan takımlar ise Kaizer Chiefs ve Bidvest Wits takımlarıdır. 2010 Fifa Dünya Kupası finali bu statta yapılmıştır.

4. Rose Bowl Stadyumu

Dünyanın en büyük stadyumları arasında bulunan Rose Bowl stadının kapasitesi 91 bindir. Bu statta genellikle Amerikan futbol maçları oynanmaktadır. Geniş kapasitesi sayesinde herkesin ilgisini çekmiştir.



5. Wembley Stadyumu



Wembley stadyumu, 90 bin seyirci kapasitesine sahip oldukça görkemli bir stattır. Stat İngiltere'de bulunan Londra şehrinde yer almaktadır. İngiltere futbol takımı maçlarını bu statta yapmaktadır.



6. Cowboys Stadyumu

Cowboys stadyumu, 80 bin kapasiteye sahiptir. Geniş kapasitesi ile dünyanın en geniş statlarından birisi olmuştur. Stadın bulunduğu yer ABD'nin Arlington şehridir. Stadyumu kullanan takım ise Dallas Cowboys takımıdır.