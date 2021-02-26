Dünyanın En Büyük Havalimanı Hangisidir? Dünyanın En Büyük Havalimanları İsimleri, Sıralaması Ve Listesi

Türkiye'deki en büyük hava limanı Yeşilköy Hava Alanı adıyla da bilinen Atatürk Hava Limanıdır.

Dünyanın En Büyük Havalimanı Hangisidir?

Yüzölçümü 776 kilometre kare olan Kral Fahd Uluslararası Hava Limanı, dünyanın en büyük hava limanıdır. Suudi Arabistan'da bulunan hava limanı, Vatikan ve Monaco gibi ülkelerden daha büyüktür. 1999 yılında açılan havalimanının içerisin bir cami, üç alışveriş merkezi ve bir kontrol kulesi yer alıyor.

Dünyanın En Büyük Havalimanları İsimleri ve Listesi

1- Denver Uluslararası Havalimanı:

Dünyanın en büyük 2. hava limanı olan Denver International Airport, en çok kullanılan hava alanlarının başında geliyor. Yılda 50 - 55 milyon kişinin yolculuk ettiği Denver Uluslararası Havalimanı, Amerika'nın Colorado Eyaletindedir.

28 Şubat 1995'ten bu yana hizmet veren hava alanının yüz ölçümü 135.71 kilometrekaredir.

2- Washington Dulles Uluslararası Havalimanı

Amerika Birleşik Devletlerinin en eski hava limanlarından biridir. 1962 yılından bu yana hizmet veren Washington Dulles Uluslararası Havalimanı, başkente 42 kilometre uzaklıktadır.

3- Dallas/Fort Worth Uluslararası Havalimanı

Teksas Eyaletine bağlı Dallas kentinde yer alan hava limanı, 13 Ocak 1974 tarihinde ulaşıma açıldı. Toplam 7 pistten oluşan Dallas/Fort Worth Uluslararası Havalimanında iniş alanın en yüksek nokta olduğu nokta 607 ft'tir.

4- Şangay Pudong Uluslararası Havalimanı

Dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan Şangay'da hizmet veren Pudong Uluslararası Havalimanında her yıl yaklaşık 80 milyon kişi yolculuk yapıyor. Yüzölçümü 39.88 kilometre kare olan hava alanı 1999 yılında açıldı.

5- Orlando Uluslararası Havalimanı

53.83 kilometrekarelik bir alana sahip olan Orlando Uluslararası Havalimanında yaklaşık 20 havayolu firması hizmet vermiyor. İngiltere ve Kanada'ya en çok sefer düzenleyen hava alanlarından biri olan Orlando International Airport'da toplam 4 pist yer almaktadır.

6- Cairo International Airport:

İnşasına 2004 yılında başlanan Kahire Uluslararası Havalimanında ilk uçuş 2009 yılında gerçekleşti. Mısır'ın başkentinde yer alan havalimanı toplamda 220 bin metrekarelik bir alana sahip.

7- Madrid-Barajas Adolfo Suárez Uluslararası Havalimanı

Avrupa'nın en büyük 2. havalimanı olan Baranjas Adolfo Suarez Havalimanı, İspanya'nın başkenti Madrid'de yer alıyor. 1928 yılında açılan hava alanı 1974 ve 2006 yıllarında iki kez yenilendi.