Dünyanın En Büyük Gölü Hangisidir Ve Nerededir? Dünyanın En Büyük Göllleri Sıralaması Ve Listesi

Dünya çapında oldukça yüksek boyutlara sahip pek çok farklı göl bulunmaktadır. Ancak Bunlardan bazıları o kadar büyüktür ki uydudan bakıldığı zaman bile net bir şekilde ortaya çıkar. Balık tutmak ya da yüzmek ile beraber enerji kazanımı gibi daha birçok farklı amaç altında bu göller günümüzde kullanılmaktadır.

Dünyanın En Büyük Gölü Hangisidir ve Nerededir?

Özellikle doğa tutkunlarının vazgeçilmezi olan göller, oldukça muazzam bir görünüm sağlar. Devasa boyutları eşliğinde geçmişten günümüze kadar çok önemli bir potansiyel teşkil eden bu göller, pek çok ülke için değişik amaçlar altında kullanılır. Aynı zamanda bu göllerden bazıları oldukça büyüktür.

Bu konuda şüphesiz pek çok kişinin de bildiği gibi dünyanın en büyük gölü Hazar gölüdür. Aynı zamanda dünyanın en büyük tuzlu gölü olarak da bilinir. Göl öyle büyüktür ki Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan ve İran sınırlarını kaplar. Bu sebepten dolayı hem Hazar Gölü olarak bilinir hem de büyüklüğü nedeniyle Hazar Denizi olarak da ifade edilir. Toplamda ise 371 bin kilometrekare ile beraber muazzam bir görünüm sunar.

Dünyanın En Büyük Gölleri Sıralaması ve Listesi

Dünya çapında birçok farklı yerde oldukça büyük göller bulunmaktadır. Bu göller hem enerji kazanmak hem de sosyal aktiviteler açısından yaygın olarak kullanılır. Hatta iklimi uyumlu olan pek çok farklı ülkede bu göllere sıfır evler yapılır. Böylece Göl Evleri ile insanlar tuzlu su ile beraber denizin tadını çıkarma şansı elde eder. Bu bağlamda dünyanın en büyük gölleri sıralamasını ve listesini ele almak mümkün.

- Hazar Gölü, 371,00 kilometrekare

- Lake superior (Superior golü), 82,100 kilometrekare

- Lake Victoria (Victoria Gölü ), 68,800 kilometrekare

- Lake Huron (Huron Gölü), 59,600 kilometrekare

- Lake Michigan (Michigan Gölü), 58,00 kilometrekare

Bu şekilde dünyanın en büyük ve en geniş kilometrekareye sahip göllerini sıralamak mümkün. Tabii bu sıralama ile beraber daha yazılacak pek çok farklı göl olduğu söylenebilir. Ancak şu an bu göller uçsuz bucaksız manzarası ile beraber listede yer alan en önemli, en büyük ve en çok kullanılan güller olarak ön plana çıkıyor.