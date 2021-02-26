Dünyanın En Büyük Gemisi Hangisidir, Kaç Metredir Ve Kaç Tondur?

Yüz yıllar boyunca insanların deniz ve dereler üzerinde seyahat etmesini sağlayan araçlardan birisi de gemiler olmaktadır. Gemilerin uzunluğu ise daha çok tonaj ile alakalı bir durum olmaktadır.

Dünyanın En Büyük Gemisi Hangisidir?

Gemi boyutları değerlendirilirken aha çok iş kapasitesi ve ihtiyaç doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Özellikle savaş gemilerinin üretimi ile hayata geçirilmesi aşmaları bu iki prensip doğrultusunda oluşmaktadır. Dünyanın en uzun gemisi ise daha çok iki ülkenin yarışması sonucunda ortaya çıkmış bir durum olmaktadır. Bu yarışma hemen hemen dünyada ki ilklerin hangi devlete ait olacağını da belirleyen bir yarışmadır.

Soğuk savaş yıllarında gerçekleşen bu yarışma sonucunda dünyanın en büyük yolcu gemisi de belirlenmiş olur. Dünyanın hem en büyük yolcu gemisi hem de en büyük gemisi ismini alan yapı Symphony of the Seas gemisi olarak bilinmektedir. En büyük gemi sıfatını taşıdığı için yapımında ve hayat geçmesinde pek çok işçi çalışmıştır.

Kaç Metredir ve Kaç Tondur?

Tam olarak 380 metre uzunluğuna sahip olan bu gemi oldukça uzun da bir güverteye sahip olmaktadır. 3 bin ton olan bu geminin yapımı ve inşası bakımından pek çok kişinin emeği olduğu bilinmektedir. Binlerce işçi ve binlerce mühendis yapının zamanında bitmesi için özenle çalışmıştır. Geminin inşası için verilen para ve sağlanan fon ile birçok geminin de inşa edilebileceği belirtilmiştir. Geminin yönlendirilmesi ve idaresinde yaklaşık 4 bin personel çalışmaktadır.