Dünyanın En Büyük Faresi Hangisidir, Nerede Yaşar Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Dünyanın enlerinin yer aldığı Guinness rekorlar kitabında dünyanın en büyük faresine de yer verilmiştir. Bu rekorlar listesinde yer alan fare, türlerine göre en uzun boya ve en ağır kiloya sahiptir.

Dünyanın En Büyük Faresi Hangisidir?

Dünyanın en büyük faresi Guinness rekoruna sahip olan kapibaralardır. Dünyanın en büyük kemirgeni olarak tarihe geçmiştir. Aslında orijinal ismi Capybara'dır. Hem suda hem karada yaşayabilen tür, sulak alanlarda bulunurlar.

Nerede Yaşar?

Dünyanın en büyük faresi kapibara aslında Güney Amerika Kostarika'da yaşamaktadır. Suyu seven kapibaralar, burada bulunan yağmur alanlarını kendine yaşam alanı edinmiştir. Ülkemizde ise İstanbul Akvaryumunda oluşturulan özel alında ziyaretçi kabul etmektedir. -25 dereceye kadar soğuk olan bölgelerde yaşamlarını sürdürebilirler.

Özellikleri Nelerdir?

Her ne kadar dünyanın en büyük faresi olsa da aslında evcil bir türdür. Ayakları perdeli olan tür yüzmeye yatkın bir yapıya sahip. En önemli özelliklerinden bir tanesi ise vejetaryen oluşlarıdır. Besleyici otlar tüketmeyi severler. Rekor listesinde yer almasını sağlayan özellikleri olan boy ve kilosuna bakacak olursak kiloları yaklaşık 70 kilogramı bulabilirken boyları 1.40-1.45 cm civarlarında uzayabilmektedir.

Uysal yapıları sayesinde Güney Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerde evcil hayvan olarak da beslenebilmektedir. Tüyleri diğer fare türlerine göre daha seyrektir. Ömürleri ise yaklaşık 8-10 yıl arasında değişmektedir. Beslenmek için günlük 3 kg sebze ve ot türüne ihtiyaç duyarlar. Ön dişleri sürekli büyüme gösterir. Bunu sebebi kemirgen olduğu için aşınmadan dolayı dişlerinin aşınmasıdır.