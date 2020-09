‘Dünyanın en büyük dijital eğitim altyapısını kuracağız’

Dünyanın en büyük dijital eğitim altyapısını kurmayı hedeflediklerini belirten Bakan Selçuk, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün sanki okulun ilk dersine başlıyor gibi hissediyorum. Sıralarda otururken, belgeseli izlerken inanılmaz bir heyecan duydum. Çünkü dünyada yapılmayan bir iş yapıldı. Bu çapta bir iş sadece Türkiye'de yapıldı. Çok güzel bir iş çıkardık. Dünyadaki eğitim bakanlarıyla görüşürken bunu övünçle paylaşıyorum. Türkiye'de TV'nin ulaşmadığı nadir hanelerimiz var. Tamamına yakını TV'ye erişebiliyor. Erişemeyenlerin TV'lerini tedarik etmek noktasında çaba sarf ettik. Mesafede de aldık. Her çocuğumuz okulda gördüğü dersleri TRT EBA'dan izleyebiliyor. Daha da ileri olsun diye EBA internet desteği veriyoruz. Ama içeriklerin tamamı TRT EBA'da var. Yüz binlerce içerik yer alıyor. Bu mesele sadece eğitim meselesi değil. Burada ortak bir yazgı var. Tüm ülkeler için. Biz MEB olarak istemedik ama ortada bir durum varsa ne yapılması icap ediyorsa onu yaptık. Türkiye'nin tüm ülkelerden daha iyi noktaya nasıl geleceğini planladık ve bunu başardık. Dünyadaki üç, beş ülkeden biri Türkiye.

EBA DESTEK MERKEZLERİNİN SAYISI ARTACAK

Her geçen gün dolu dolu programlarla tüm paydaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Daha fazla içeriğe, daha kapsamlı çalışmalara ihtiyacımız var. Şu an ödevimiz o. Erişemeyen çocuklar için EBA Destek Merkezleri kurduk. Bilgisayara ihtiyacı olan çocuklarımız bu merkezlerde çalışabilirler. Bunların sayısını 20 bine çıkarıyoruz. Bunun ötesinde farklı çalışmalarımız da var. Bizim MEB olarak yayıncılık deneyimimiz yok. Öğretmenlerimizin yok. Ama ne gerekirse yapmak konusunda tereddüt etmedik. Üç kanaldan yayınlarımız sürüyor. Önümüzde yeni bir dönem yeni bir yıl var. Çocuklarımız için her türlü içeriği sağlama konusunda daha özenliyiz. Daha bilinçliyiz. Elimizdeki kaynaklar da giderek zenginleşiyor. Öğretmenlerimize, velilerimize içeriklerimiz var. Özel eğitimle ilgili zenginleştirilmiş çalışmalar geliyor. Şu da olsa keşke denilen ne varsa gündeme getiriyoruz. Ekiplerimiz bu işi son derece nitelikli olarak hayata geçiyorlar. Çocuklarımızın kelime hazinelerini geliştirecek, edebi, sanatsal çalışmalar yer alıyor. Spor saati yer alıyor. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın neler talep ettiği konusunda çalışıyoruz.

HER TÜRLÜ ÖNERİYE AÇIĞIZ

Tüm bu çalışmalar yeni yayın döneminde de sürecek. Gelişerek devam edecek. Bu arada biz saha çalışmaları konusunda araştırmalar da yapıyoruz. Bu araştırmalar bize gösteriyor ki bir öğrencimiz aynı anda kardeşi TV izlerken dersin tekrarına ihtiyaç duyabiliyor. Tüm bu ihtiyaçları dikkate alarak tekrar yayınları yapıyoruz. Ayrıca özellikle sınav grubu çocuklarımızı için bazı dersler birden fazla öğretmen tarafından anlatılıyor. Neyi tercih ederlerse onu izleyebilirler. Bu arada şunu özellikle söylemek lazım. Tüm bunları yapıyor olmak bizim için yeterli değil. Her türlü öneriye açığız. TRT var. MEB'in büyük bir birikimi var. Stüdyoları defalarca ziyaret ettik. TRT'deki arkadaşlarımızın nasıl heyecanlandıklarını görmek beni gerçekten mutlu etti. Öğretmenlerimizle yek vücut haline geldi TRT'deki arkadaşlarımız. Bu süreçte stüdyolardaki verimlilik artmaya başladı. Tüm TRT ve MEB personeline, yetkililerine çok özel teşekkür ediyorum. Biz MEB olarak güven içerisinde daha fazlasını yapabiliriz. Çünkü Türkiye'nin birikimine güveniyoruz. Dünyanın en büyük okulunu kurmak çok güzel bir ifade. Tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. TRT EBA inşallah bundan sonra yıllar boyunca devam edecek. Çünkü biz uzaktan öğretimi de, harmanlanmış eğitimi de bundan sonra değişen dünyanın sıradan bir ihtiyacı olarak karşılamaya devam edeceğiz. Dünyanın en büyük dijital eğitim altyapısını kuracağız. Hayalimiz bu."

'TRT OLARAK EN ÜST DÜZEY TEDBİRLERİ ALMAYA BAŞLADIK'

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, Üsküdar Adile Sultan Kasrı Validebağ Öğretmenevi'nde düzenlenen ‘TRT EBA Kanalları Yeni Yayın Dönemi Lansmanı’nda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınının çevre ülkelere yayıldığı şubat ayından itibaren TRT olarak en üst düzey tedbirleri almaya başladıklarını söyledi. Bu tedbirleri alırken iki ana stratejileri olduğunu belirten Eren, konuşmasına şöyle devam etti:

“Birisi çalışanların sağlıklarını koruyabilmek, ikincisinin ise kamu yayıncısı olarak böyle zor günlerde hizmete devam edebilmek. Bu tedbirleri aldığımız günlerde Milli Eğitim Bakanlığından bize bir telefon geldi. İki günde altı kanal diye başladık pazarlığa. En sonunda gerçekten çok kısa bir sürede üç haftada, üç kanalı gerçekleştirdik. Bizlere 'Bu kanalı yapabilir misiniz?' diye sorduklarında şüphesiz 'Evet' dedik, kapasitemize bakmadan. Çünkü kamu yayıncısı olarak böyle zamanlarda tüm gayreti göstermemiz gerekiyordu.

Avrupa Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Asya Pasifik Yayın Birliğinin vekaleten Başkanlığını yönetiyorum, tüm dünyaya bu alanda örnek olduk. TRT olarak son iki yıldır dijital platformlara yatırım yaptı. Kendimizi hazırlıyorduk. Kapasitemizi genişletiyorduk. İç Yapımlar Koordinatörlüğümüzü Başkanlığa çevirdik. Orada yeniden bir yapılanmaya gitmiştik. Aynı şekilde bir veli olarak da takip ediyoruz. EBA TV de Milli Eğitim Bakanlığı da gerçekten müthiş bir atılım içerisindeydi. Dijitalde tüm içeriklere erişebiliyorduk. Çalışanlarımız da fedakarca görev yaptı. Tüm Türkiye'de tedbirlerin en üst düzeyde alındığı bu dönemde gerek TRT çalışanları gerek milli eğitimdeki arkadaşlarım ailelerinden, kendi çocuklarından uzak kalarak, 14 gün eve gitmeyerek, kümeler halinde çalışarak bu projeyi hayata geçirmek için ellerinden geleni yaptı. Sınıfları stüdyoya çevirdik. Stüdyoları sınıflara çevirdik ve 18 milyon öğrencimizi TRT EBA TV kanallarıyla buluşturduk. TRT ailesi olarak çok mutluyuz ve gururluyuz. Şu an itibarıyla 10 stüdyoda günde 60 ders çektik. Altı stüdyoda etkinlik ve aktivitelerimiz aynı anda devam ediyor. Çekimden kurguya, planlamadan yayına kadar 200'den fazla çalışma arkadaşım da TRT EBA TV kanallarında görev yapıyor. TRT EBA kanallarında görev yapan tüm çalışanlara teşekkür ediyorum ve bu projede kendilerine güvenen Milli Eğitim Bakanlığına da şükranlarımı arz ediyorum. Öğrencilere de yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum.”

TRT EBA kanalları belgeseli ve tanıtım videosunun izletildiği programda, bu kanallarda görev yapan öğretmenlerin yanı sıra öğrencilere de söz verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da konuşma yaptığı programın sonunda, öğrenciler Selçuk ve Eren'e katılım ve teşekkür sertifikası takdim etti. Öte yandan, program alanında masa ve sıraların üzerine konulan defter ve kalem detayıyla okul ambiyansı oluşturuldu. Etkinliğe, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da katıldı.

YENİ YAYIN DÖNEMİ İÇİN 4 BİNİ AŞKIN VİDEO ÇEKİMİ TAMAMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde TRT EBA İlkokul, TRT EBA Ortaokul ve TRT EBA Lise'yi 18 milyon öğrencinin hizmetine sunarak, çocukların okul ve dersleriyle bağlantılarının kopmamasını sağlayan TRT, yeni eğitim öğretim dönemi için ders çekimlerini ve yayın içeriklerini tamamladı. Bugüne kadar 3 bin 344 ders ve etkinlik yayınlayan TRT EBA, 21 Eylül'de başlayacak yeni dönem yayınlarında kullanılmak üzere 4 bini aşkın video çekimini tamamladı. TRT EBA kanallarında ders yayınları dışında, öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik eğitici ve ilgi çekici içerikler sunan ‘Tasarım ve Beceri Atölyeleri’, ‘Özel Eğitim Programları’, ‘Bizden’ ve ‘Öğretmenler Odası’ programlarının yayınları da devam edecek. Dersler ve programlar işaret diliyle yayınlanacak.