Dünyanın En Büyük Depremi Nerede, Ne Zaman Ve Kaç Şiddetinde Oldu? Dünya'da Yaşanan En Büyük Depremler Listesi  

Deprem coğrafyası içerisinde yer alan Türkiye ile beraber birçok farklı kıta, bu felaket ile karşı karşıya her an kalabilir. Aynı zamanda geçmişten günümüze kadar yüzyıllar boyunca çok önemli depremler ciddi hasarlar verdi. Şiddetine bağlı olarak yer kabuğunda meydana gelen bu etkiler, yüzeyde çok güçlü binaları dahi yıkma potansiyeli ve gücüne sahiptir.

Dünyanın En Büyük Depremi Nerede Oldu?

Yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji ile beraber yaşanan deprem, çok ciddi sarsıntılara yol açmakta ve binalara hasar verirken üstelik yıkmaktadır. Özellikle aniden gelişen ve saniyeler içerisinde çok ciddi bir etkiler yaratan deprem, insanlarda en büyük korku ve paniği yaratan doğal felaketler içerisinde geliyor. Bu bağlamda dünyanın en büyük depremi yapılan araştırmalar ile beraber, Şili'de meydana gelen deprem olarak belirlenmiş durumda.

Dünyanın En Büyük Depremi Ne Zaman Oldu?

Ciddi hasar vermesi ile beraber büyük bir yıkıma neden olan dünyanın en büyük depremi 22 Mayıs 1960 yılında gerçekleşti. Bir anda ortaya çıkarak oluşturduğu şiddet ile beraber açığa çıkan yüksek enerji, Güney Şili’de yaşandı ve 1960 senesinde meydana geldi. Bu sebepten dolayı bu depreme, ‘1960 Valdivia depremi’ gelmektedir.

Dünyanın En Büyük Depremi Kaç Şiddetinde Oldu?

Dünyanın en büyük depremi açısından en merak edilen konulardan biri kaç şiddetinde yaşanmış olduğudur. Çünkü depremler her 1 derece artması ile beraber gücü 2 katına çıkar. Depremleri birebir yaşayan insanlar ise yüksek şiddet üzerinden dünya çapında yaşanan depremleri merak ediyor. Bu bağlamda 22 Mayıs 1960 yılında Güney Şile'de meydana gelen dünyanın en büyük depremi 9,5 şiddetindeydi.

Dünya'da Yaşanan En Büyük Depremler Listesi

Tabii yüzyıllar içerisinde dünyada yaşanan en büyük depremler sadece Güney Şili ile sınırlı değil. Aynı zamanda dünyanın birçok farklı yerinde meydana gelmiş ve çok yüksek şiddette sahip deprem listesi bulunmaktadır.

- 22 Mayıs 1960 büyük Şili depremi 9,5

- 28 Mart 1964 Alaska depremi 9,2

- 26 Aralık 2004 Endonezya depremi 9,1

Bu büyük depremler genel olarak 2 dakika ile 10 dakika arasındaki süreyle değişkenlik göstermektedir.