Dünyanın En Büyük Camisi Hangisidir? Dünyanın En Büyük Camileri Ve Özellikleri

Camiler çok önemli ibadet yerleridir. Müslümanların her gün kullandığı bu camiler her zaman temiz olmak zorundadır. Bu camilere ibadet için gidenlerin sayısı oldukça fazladır. Bazı camiler ise büyük ve görkemli bir yapıdadır.

Dünyanın En Büyük Camisi Hangisidir?

Dünyanın en büyük camisi Mescid-i Haram olarak bilinmektedir. Mescid-i Haram'ın kişi kapaitesi ise 850.000 civarındadır. Bu sayı bir ibadet alanı için oldukça fazladır. Buda Mescid-i Haram'ın ne kadar görkemli olduğunun kanıtıdır.

Mescid-i Haram

Mescid-i Haram'ın bulunduğu yer Mekke şehridir. Mescid-i Haram dünyanın en kutsal yeridir ve Kabe bu mescid içerisinde yer almaktadır. Tarihi ve kutsal olan bu yerin yapısı oldukça eskidir. Bulunduğu çevre ve yapısı ile Müslümanların en değer verdiği yerlerin başında gelmektedir. 850.000 kapasitesi olan bu yerin Hac döneminde 4 milyona yakın bir kapasiteye çıktığı bilinmektedir.

Dünyanın En Büyük Camileri ve Özellikleri Nelerdir?

Mescid-i Haram gibi büyük yapıda olan oldukça fazla cami bulunmaktadır. Kapasiteleri ile ilgi odağı olan bu camiler Müslümanlar için her zaman önem verilen ibadet yerleri olmuştur.

1. Mescid-i Nebevi

Oldukça büyük bir yapısı olan Mescid-i Nebevi'nin kapasitesi 1.000.000 dur. Oldukça geniş bir kapasiteye sahip olan bu yer Medine'de bulunmaktadır. Bu yerin önemi ise Müslümanlar için oldukça fazladır. Çünkü, Hz. Muhammed ve arkadaşları Hicret'ten sonra dönerken bu yeri inşa etmişlerdir.

2. İmam Ali Cami

İmam Ali Cami, Irak'ta bulunmaktadır. Kapaitesi ise 800 bindir. Oldukça büyük ve gösterişli bir camidir. Kabe ve Mescid-i Nebevi gibi önem verilen kutsal yerlerdendir. Dördüncü İslam Halifesi olan Ali İbn Ebu Talip buraya defnedilmiştir.

3. Şeyh Lütfullah Cami

Şeyh Lütfullah Cami, İran'a bulunan Isfrhan şehrinde bulunmaktadır. Kapasitesi ise 500 bin civarındadır. Bu cami 1615 yılında Şah Abbas tarafından inşa edilmiştir. Mimari açıdan oldukça muhteşem bir yapısı olduğu söylenebilir. Görkemli görünüşü ile dünyanın en büyük camileri arasına girmeyi başarmıştır.

4. Faysal Cami



Bu cami Pakistan'a bulunmaktadır. Bulunduğu şehir ise İslamabad şehridir. Sahip olduğu kapasite ise 200 bin civarındadır. Geniş bir yapısı olduğu söylenebilir. Ayrıca bu caminin 4 adet minaresi bulunmaktadır. Yükseklikleri ise 90 metredir.