Dünyanın En Büyük Barajı Hangisidir? Dünyanın En Büyük Barajları Ve Özellikleri

Dünya üzerinde oldukça fazla sayıda baraj vardır. Bu barajlar sağladığı faydalar ve görünümleri ile herkesin ilgi odağı olmayı başarmışlardır.



Dünyanın En Büyük Barajı Hangisidir?



Dünya üzerinde yapılmış olan oldukça büyük barajlar vardır. Bu barajlar farklı özellikleri ve büyüklükleri ile herkesin ilgisini çekmektedir. Dünyanın en büyük barajı ise Çin'de bulunan Jinping Barajı olarak bilinmektedir.



Dünyanın En Büyük Barajları ve Özellikleri Nelerdir?



Dünya'da yer alan oldukça görkemli barajlar bulunmaktadır. Yapılan bu barajların sağladığı faydalar dünyanın geleceği için oldukça önemlidir. Bu barajların bulunduğu bölgeler ise dünyanın birçok farklı noktasıdır.



1. Jinping Barajı



Jinping barajı, Çin'in Hubei Eyaletinde bulunan ve dünyanın en büyük barajı olarak bilinen barajdır. Barajın kurulduğu yer ise Yiling bölgesinde bulunan Yangtze Nehridir. Bu nehir Gök Irmak olarak bilinmektedir. Barajın boyutu ise 305 metredir. 2005 yılında inşasına başlanan baraj 9 yılda tamamlanmıştır. 3600 MW üretim kapasitesi vardır.



2. Nurek Barajı



Dünyanın en büyük barajları arasında olan Nurek barajı, 300 metre uzunluğa sahiptir. 1961 yılında başlayan barajın inşaatı 19 yol sürmüştür. Bulunduğu ülke ise Tacikistan'dır. 3015 MW güç kapasitesi vardır.



3. Xiaowan Barajı



Büyük barajlardan birisi olan Xiaowan barajının boyutu 292 metredir. Oldukça büyük olan bu baraj 4200 MW kapasiteye sahiptir. Baraj 2010 yılında faaliyete girmiştir.



4. Xiluodu Barajı



Çin'de bulunan Xiluodu barajı dünyanın en büyük barajlarından birisi olarak 2013 yılından beri faaliyet göstermektedir. Barajın yüksekliği ise 285,5 metredir. Üretim kapasitesi ise 13.860 MW'dir.



5. Grande Dixence Barajı



Oldukça büyük bir baraj olan Grande Dixence barajı 285 metre boyundadır. İsviçre Alpleri'nde bulunan bu baraj Dixence nehri üzerinde kurulmuştur. Barajın açılış tarihi ise 1964 yılıdır. 2.069 MW enerji kapasitesine sahip olan baraj kurulduğu yerden dolayı muhteşem bir görünüme sahiptir. Doğanın eşsiz güzelliği ile bütünleşen bir baraj olarak dünyanın en büyük barajları arasındaki yerini almıştır.



6. Inguri Barajı



Inguri barajının yüksekliği 271,5 metredir. Barajın bulunduğu yer ise Gürcistan'dır. Inguri barajının toplam enerji gücü 1.320 MW'dir. Barajın inşaatı 1961 yılından başlayarak 17 yıl sürmüştür.



7. Yusufeli Barajı



Dünyanın en büyük barajları arasında bulunan Yusufeli barajı 270 metre yüksekliktedir. Baraj Türkiye’de bulunmaktadır ve Artvin'in Çoruh nehri üzerine inşa edilmektedir. Enerji kapasitesi 540 MW olarak bilinmektedir. Barajın inşaatı 2013 yılından bu yana halen devam etmektedir.