Dünyanın En Büyük Balığı Hangisidir? En Büyük Balık Türleri Ve Özellikleri

Dünyanın en büyük balığı balina türlerinden bir tanesi olarak bilinmektedir. Dolayısıyla balinalar sürekli olarak araştırılan büyük balıklardandır.



Dünyanın En Büyük Balığı Nedir? Dünyanın En Büyük Balığı Hakkında Bilgi



Dünya'nın en büyük balığı bir balina türü olan balina köpekbalığı olarak bilinmektedir. Boyları diğer balıklara göre oldukça büyüktür. Balina köpekbalıkları ayrıca en çok bilimsel araştırmalara maruz kalmış bir köpek balığıdır. Balina köpek balığı bir balina olmasına karşın memeli canlılar arasında değerlendirilmemektedir. Dünyanın en büyük balığı olsa da bu onu asla tehlikeli yapmamaktadır. Zararsız bir balık türü olan balina köpek balığı daha çok Hint ve Pasifik okyanusunda yaşamaktadır.



Dünyanın En Büyük Balığı Latince İsmi



Dünyanın en büyük balığı olan balina köpek balığının Latince ismi Rhincodon Typus'dur.



Dünyanın En Büyük Balığı Özellikleri



- Boyları 13.7 metreye kadar uzayabilmektedir.

- Dünyanın en büyük balığın ağırlığı 15 ila 21 ton arasında değişkenlik göstermektedir.

- Bu balık planktonlarını kullanarak beslenmektedirler.

- Genellikle Hint, Atlantik ve Pasifik okyanusunda yaşamaktadırlar.

- Okyanusun 70 metre derinliklerinde yaşarlar.

- Bazı türleri ise 700 metre aşağıda yaşamaktadırlar.

- Hızlı büyüyen bir köpek balığıdır.

- Dişleri ise bu balıkların küçüktür.

- Zarar vermeyen bir balık türüdür.

- Balığın gövdesinin alt tarafı açık renklerden oluşmaktadır.

- Genelde okyanustaki ufak balıkları yemektedirler.

- Tembel bir balık türüdür.

- Genelde yaşadığı sular 21 ve 25 derece arasında değişkenlik göstermektedir.

- Balina köpek balıklarının ağız kısmı oldukça büyüktür.

- Burunları ise çok kısadır.



Dünyanın En Büyük Balığı Nerede Yetişir?



Dünyanın en büyük balığı olan balina köpek balığı Hint, Pasifik ve Atlantik okyanusunda yetişmektedir.



En Büyük Balık Türleri ve Özellikleri



1) Balina Köpek Balığı



Dünyanın en büyük balığıdır. Boyları 13 metreye kadar uzayabilmektedir.



2) Büyük Camgöz



Bir balina türü olan büyük camgöz 10 ton ağırlığına kadar ulaşabilmekte ve boyları 12 metreye kadar çıkabilmektedir.



3) Büyük Beyaz Köpekbalığı



Ömürleri oldukça uzundur. 70 yıl kadar yaşayabilen bir balık türüdür.