Dünyanın En Büyük Arabası Hangisidir? Dünyanın En Büyük Arabasının Özellikleri

Dünyanın en büyük aracı, ihtişam tutkunu bir zengine ait bulunmaktadır. Büyük bir koleksiyona sahip olan bu kişinin pek çok büyük ve lüks arabası bulunmaktadır. Hatta bu arabalar büyük bir müzede sergilenmektedir. Bu müzede sergilenen arabalar büyüklüğü ile birlikte renkleri ve ihtişamı ile de ün yapmaktadır.



Dünyanın En Büyük Arabası Kime Aittir?



Dünyanın en büyük arabası zengin bir Arap Şeyhi olan Şeyh Hamad’a ait olduğu ileri sürülmektedir. Büyük araba tutkusuna sahip Şeyh Hamad’ın geniş bir büyük araba koleksiyonu bulunmaktadır. Şeyh pek çok araba markasının modifiye geçirmiş devasa araçlarına sahip bulunmaktadır.



Şeyhin koleksiyonunda, arazi araçları, klasik Amerikan arabaları bulunmaktadır.



Dünyanın En Büyük Arabası Nerede?



Şeyh Hamad’a ait olan dünyanın en büyük arabası Emirates Ulusal Otomobil Müzesi'nde sergilenmektedir. Bu müze Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi Emirliği'nde bulunan bir ulusal otomobil müzesidir. Müze, Abu Dabi şehrinin yaklaşık 45 kilometre güneyinde Al Dhafra'da bulunmaktadır. Müzede bir piramit binasında Şeyh Hamad bin Hamdan Al Nahyan'a ait yaklaşık 200 araba koleksiyonu yer almaktadır.



Dünyanın En Büyük Arabasının Özelikleri Nelerdir?



Dünyanın en büyük arabası diyebileceğimiz iki araç bulunmaktadır. Bu iki araç da Şeyh Hamad bin Hamdan Al Nahyan'a aittir. Biri devasa bir kamyonettir. Diğerinin ise pek çok arabadan esinlenerek yapıldığı belirtilmektedir.



Devasa kamyonet, 50 tondan fazla ağırlığa sahip olup, içinde bir daire bulunmaktadır. Zengin Şeyh Hamad tarafından yaptırılan kamyonun iç kısmında dört adet klimalı yatak odası yer almaktadır. Ayrıca bir oturma odası, bir banyo ve bir bagaj kapağı terası bulunmaktadır. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu canavarca araç şimdiye kadar yapılmış en büyük kamyonet unvanına sahiptir.



Diğer araç ise uzunluğu 11 metre olan 24 tonluk arazi aracıdır. On adet tekerleği bulunmaktadır. Aracın ön kısmı bir kamyondan alınmıştır.