‘Dünyanın en büyük altyapısını kuracağız’

Dünyanın en büyük dijital eğitim altyapısını kurmayı hedeflediklerini belirten Bakan Selçuk, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bu çapta bir iş sadece Türkiye’de yapıldı. Çok güzel bir iş çıkardık. Dünyadaki eğitim bakanlarıyla görüşürken bunu övünçle paylaşıyorum. Türkiye’de TV’nin ulaşmadığı nadir hanelerimiz var. Tamamına yakını TV’ye erişebiliyor. Erişemeyenlerin TV’lerini tedarik etmek noktasında çaba sarf ettik. Mesafede de aldık. Her çocuğumuz okulda gördüğü dersleri TRT EBA’dan izleyebiliyor.

20 BİN EBA DESTEK NOKTASI

Daha da ileri olsun diye EBA internet desteği veriyoruz. Ama içeriklerin tamamı TRT EBA’da var. Yüz binlerce içerik yer alıyor. Erişemeyen çocuklar için EBA Destek Merkezleri kurduk. Bilgisayara ihtiyacı olan çocuklarımız bu merkezlerde çalışabilirler. Bunların sayısını 20 bine çıkarıyoruz. TRT EBA inşallah bundan sonra yıllar boyunca devam edecek. Çünkü biz uzaktan öğretimi de harmanlanmış eğitimi de bundan sonra değişen dünyanın sıradan bir ihtiyacı olarak karşılamaya devam edeceğiz. Dünyanın en büyük dijital eğitim altyapısını kuracağız. Hayalimiz bu.”