Dünyanın En Büyük Adası Hangisidir Ve Nerededir? Dünyanın En Büyük Adaları Sıralaması Ve Listesi

Dünyanın en büyük adası diğer dünyanın enleri gibi oldukça merak edilen bir konudur. Bunun nedeni dünyanın halen tam olarak keşif edilmemiş bir alan olduğuna inanmaktır.

Dünyanın En Büyük Adası Hangisidir ve Nerededir?

Ada dört bir yanı su ile kaplı olan ve genellikle nemli bir iklime sahip olan kara parçalarıdır. Aslında her kıta bir ada parçası olarak kabul edilebilmektedir. Çünkü ada kavramı doğrultusunda kıtaların da dört bir yanı su ile kaplı olduğu düşünülebilmektedir. Fakat gerçek manada da adaların diğer bir tanımı ise genellikle bir dağın zirvesini oluşturan yapılardır. Adalarda sık sık volkanik ve diğer tektonik depremlerin görülmesi mümkün olmaktadır. Bu nedenle dünya üzerinde bulunana bazı adalar da yaşam oldukça zor olabilmektedir.

Eğer bir adaya yerleşilmese isteniliyor ise ilk olarak yapılması gereken o ada hakkında genel manada Bilgi sahibi olunmasıdır. Çünkü bazı adalar oldukça geniş bri coğrafyaya yayılış gösterebilmektedir. Yazımızın en başında belirttiğimiz gibi Grönland adası aslında dünyanın en büyük adası sıfatını taşımaktadır. Aynı zamanda bir kıta olan bu ada aynı anda bir kıta ülkesi de olmaktadır. Çoğu yerin aksine bu adada genellikle kar yağışı gerçekleşmektedir. Çünkü ada yapısı itibari ile soğuk iklimlerin özellikleri göstermektedir.

Dünyanın En Büyük Adaları Sıralaması ve Listesi

Dünyanın en büyük adası sıralamasın da en büyük ada açık ara fark ile Grönland’a adası olmuştur. Bu ada haricinde diğer en büyük ada, ise Papua yeni Gine de bulunana bir adadır. Bu ada dünya üzerinde en büyük ikinci ada olarak bilinmektedir. Ada yeni Gine olarak isimlendirilmektedir. Ve üzerinde dünya nüfusunun çok büyük bir kısmı yaşmaktadır.

Grönland adasında bu gün araştırmacılar ve diğer az sayıda yerli insan yaşamaktadır. Çünkü bu adada soğuk olan iklim ve yabani hayvanlardan dolayı yaşam oldukça zor olmaktadır. Diğer yeni Gine’de ise durum oldukça dünyanın en büyük adasında göre farklıdır. Adanın geniş coğrafyasında dolayı burada yaşan birey sayısı oldukça fazladır. Dünyanın en büyük üçüncü adası ise Borneo adası olmaktadır.