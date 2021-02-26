Dünyanın En Acı Biberi Nedir Ve Nerede Yetişir? Dünyanın En Acı Biberleri Ve Scovil Dereceleri

Bir biberin ne kadar çok scovil içerdiğini bulmak için kapsaisin oranı ölçülür. 20. yüzyılın başından beri uygulanan bu yöntem ile birlikte biber türlerinin ne kadar acı olduğu kolaylıkla öğrenilebilir.

Dünyanın En Acı Biberi Nedir ve Nerede Yetişir?

Dünyanın en acı biberi, Amerika'nın Güney Carolina eyaletinde yetişen Carolina Reaper'dır. Scovil oranı 1.500.000 ile 2.100.000 aralığında değişen bu biberden bir ısırık almak bile gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarına yol açabilir. Guinness Rekorlar Kitabında yer alan Carolina Reaper, Amerika, İngiltere ve Kanada'daki seralarda yetiştiriliyor.

Dünyanın En Acı Biberleri ve Scovil Dereceleri

1- Ghost Peaper:

Türkçe karşılığı ''Hayalet Biber'' olan Ghost Peaper, birçok ülkede Bhut Joloika adıyla da biliniyor. Scovil skalası 850.000 ile 1.020.000 arasında değişen biberin ana batanı Hindistan'dır. Hindistan mutfağına ait birçok yemeğin yapımında kullanılan Ghost Peaper'dan sos ve baharatlar da yapılıyor.

2- Capsicum Chinense - Habanero Chocolate:

Sos ve biber gazı yapımında kullanılan Habanero Chocolate, Meksika'da yetiştirilmektedir. Scovil oranı 450.000 - 580.000 aralığında olan biberin işlenme sırasında eldiven takmak zorunludur. Eldiven takmadan bibere dokunan kişilerin elleri kızarır ve yanar. Belirtilerin geçmesi için yanık kremi veya merhem kullanılmalıdır.

3- Triniad Scorpion:

Akrep biber adıyla da bilinen Triniad Scorpion'ın scovil oranı 2.000.000'dur. Ucu kıvrık olan bu biber koyu kırmızı renktedir. Amerika ve Meksika'da yetiştirilen akrep biber, tıpkı Carolina Reaper gibi Guinnes Rekorlar Kitabına girmiştir.

4- Fatali Pepper Seeds:

Scovil skalası 200.000 - 350.000 aralığında olan fatali pepper seeds biberin rengi, diğer acı biberlerden farklı olarak sarıdır.

5- Habanero Red Savina:

Amerika Birleşik Devletlerinin California eyaletinde yetiştirilen Habanero Red Savina, dünya genelinde en çok tüketilen 5 acı biberden biridir. Scovil skalası 240.000 - 580.000 aralığındadır.

6- Scotch Bonnet:

Jamaika mutfağına ait birçok yemekte ve sos yapımında kullanılan scotch bonnet biberi, 100.000 - 350.000 arasında değişen scovil oranına sahip. Çok acı olduğu için genellikle mezelerde kullanılan bir biber türüdür.

7- Thai Pepper:

Kuş gözü adlı bir bitkiden üretilen Thai biberinin scovil skalası 120.000 - 320.000 aralığındadır.