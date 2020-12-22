Dünyanın eğitim gündemi

İşte ülke ülke eğitim sorunları ve yeni gelişmeler:

DANİMARKA: Oldukça endişe verici

Dördüncü sınıfa devam eden Danimarkalı öğrencilerin matematik becerileri 2007’den beri ilk defa geriledi. Bu sonuç, TIMMS 2019’da ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin matematik ve doğa/teknoloji alanındaki akademik başarı seviyelerinin incelenmesi neticesinde ortaya çıktı. Danimarka geçmiş ilerlemeleriyle kıyaslandığında 14 puan düştü. Söz konusu çalışmanın Danimarka sorumlusu olan Aarhus Üniversitesi Eğitim Fakültesi bölüm başkan yardımcısı Christian Christrup Kjeldsen, “Öğrencilerin matematikteki ortalama yeterlilikleri, neredeyse 20 yıllık bir gelişimin ardından önemli ölçüde düştü. Aynı zamanda, öğrencilerin matematik dersine karşı olan sevgilerinde de büyük bir düşüş oldu. Bu çok endişe verici” dedi.

ALMANYA: Eğitimciler ve öğretmenler için hızlı testler

Devam eden korona salgını nedeniyle Berlin’deki okullarda ve kreşlerde kullanılmak üzere sekiz mobil test merkezi kurulacak. Kültür Senatörü ve Başbakan Yardımcısı Klaus Lederer, mobil test ekiplerinin seyyar olabileceğini belirtti. Hızlı testler öğretmenlere ve eğitimcilere uygulanacak. Böylece, okullarda ve kreşlerde korona vakalarının daha hızlı tespit edilebileceği ve bulaşın engellenebileceği düşünülüyor.

ÇİN HALK CUMHURYETİ: Uzaktaki öğrencilere eğitim vermenin yeni yolları

Çin’in ücra dağlık bölgelerindeki ilkokul öğrencileri, son yıllarda uygulanan destekleyici politikalar sayesinde daha iyi bir eğitim alıyor. Eğitim Bakanlığından alınan istatistikler, Çin’in ücretsiz yemek ve okul tesislerinin iyileştirilmesi dâhil eğitime yaptığı toplam yatırımın son üç yılda %8’den fazla arttığını gösteriyor.

BİRLEŞİK KRALLIK: COVID-19 aksaklıkları sebebiyle daha cömertçe not verilecek

Eğitim Bakanı, salgının ortasında olabildiğince adil not vermeyi amaçlayan değişikliklerle birlikte sınav kâğıtlarının daha cömert bir şekilde değerlendirileceğini duyurdu. Bu duyuru, eğitim sendikalarının sınav tarihlerinin üç hafta ertelenmesi çağrısı üzerine geldi. Eğitim Bakanı, İngiltere’deki öğrencilerin dezavantajlı duruma düşmemesi için sınavlardan önce gerekli hususlarda erkenden bilgilendirileceklerini ve ayrıca sınavlara girerken destekleyici materyal alacaklarını söyledi. Eğitim Departmanı (DfE), hastalık veya izolasyon nedeniyle ana sınavların veya değerlendirmelerin kaçırılması durumunda öğrencilere ikinci bir şans vermek adına ek sınavların da yapılacağını açıkladı.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ: Matematik derslerinde öğrencilerin motivasyonunu düşüren 3 ifade

Yıllarca matematik öğretmenliği yapmış Rachel Fuhrman, matematik öğretmenlerinin, öğrencilerinin şevkini kırmamak adına söylemekten kaçınması gereken üç ifadeyi Edutopia okurlarıyla paylaştı:

- Bu çok kolay

Fuhrman, öğrencilerin birçoğunun kendini matematikte başarısız hissettiğini ve bu hislerini ömür boyunca sürdürdüğünü ifade ediyor. Kendine güvenmedikleri bir anda öğretmenin bir sorunun ya da konunun ne kadar da kolay olduğunu ifade etmesinin, öğrencilerin matematiğe dair olumsuz görüşlerini daha da içselleştirmelerine sebep olacağı belirtiyor.

- Çok zekisin

Övgünün faydalı olduğu ancak zekâ temelli bir övgünün olumsuz sonuçlar doğurduğu pek çok bilimsel araştırmada vurgulanıyor.

- Bunu biliyor olmalısın

Fuhrman, öğrencilere “Bunu biliyor olmalısın!” gibi bir şey söylemenin, öğrencinin matematikte asla iyi olamayacağına inanmasına ve hatası olmayabilecek bir hususta öğrencinin suçlanmasına sebep olabileceğini belirtiyor.

FİNLANDİYA: Zorunlu eğitim reformu Fin liselerinin yarısını kapatabilir

Yerel okul birliği, zorunlu eğitim reformunun küçük liselerin rekabet avantajını ortadan kaldıracağından ve öğrencilerin yakındaki daha büyük bir liseye geçme eğiliminin artacağından korkuyor. Reformla birlikte zorunlu okul yaşı 18’e çıkacak. Bir meslek okuluna ve liseye katılım, bazı kişisel eğitim araçları veya çalışma gezileri haricinde, gerçek manada ücretsiz hâle gelecek. Önümüzdeki sonbahar gibi, orta öğretime yeni başlayanlar kitaplara ve bilgisayarlara ücretsiz erişebilecekken daha büyük sınıftaki öğrenciler bunları kendileri ödemek zorunda kalacak. Tamamen faaliyete geçtiğinde reformun yılda 129 milyon avroya mal olacağı tahmin ediliyor. Söz konusu destek miktarının çoğunun ders kitaplarına ve diğer araçların yanı sıra okul servis ücretine gideceği düşünülüyor.

TÜRKMENİSTAN: Birinci sınıflara yeni yıl hediyesi olarak bilgisayar

Bakanlar Kurulu toplantısında 1. sınıf öğrencilerine yeni yıl hediyesi olarak bilgisayar verileceği duyuruldu. Söz konusu bilgisayarların teknik özelliklerinin dünya standartlarında olduğu ve “Agzybirlik Tilsimaty” işletmesi tarafından Türkmenistan Cumhurbaşkanı’nın talimatları doğrultusunda üretildiği açıklandı. Bilgisayarların içinde eğitimde kullanılabilecek çeşitli programların ve Türkmence, Rusça, İngilizce dil versiyonlarının olduğu belirtildi.

BOSNA HERSEK: Öğretmenlerin çoğu uzaktan eğitim istiyor

Saraybosna Kantonu İlköğretim Sendikası, COVID-19 sürecinde tüm ilkokullar ve Saraybosna Çocukları Kamu Kurumunun kreşlerindeki öğretmenlerin eğitim ve çalışma şartlarının düzenlenmesine ilişkin görüşlerini ele alan bir anket düzenledi. Yapılan ankette ilkokul öğretmenlerinden melez eğitim, uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim arasında uygun gördüğü bir modeli seçmesi istendi. Kreş öğretmenlerinden ise çalışma saatlerinin azaltılması, kademeli mesai, uzaktan eğitim ve daha etkili önlemlerle çalışma seçeneklerinden birini tercih etmesi talep edildi.