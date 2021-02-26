Dünyanın Dönüş Yönü Nasıldır, Nereden Nereye Hareket Eder Ve Saat Yönünde Midir? Dünyanın Dönüş Yönü Sonuçları

Dünya kendi etrafında dönerek 1 günü oluşturur.

Dünyanın Dönüş Yönü Nasıldır?

Dünya hem kendi hem de güneşin etrafında bir dönüş yapar. Dünyanın dönüş ekseni yıldızlara göredir. Dünyanın 3 hareket özelliğine sahiptir. Kendi ekseninde, güneşin etrafında ve samanyolu galaksi etrafında döner. Dünya kendi ekseni etrafında dönerken, batıdan doğuya doğru dönüş yapar ve bu dönüş 24 saatte tamamlanır. Dünyanın dönme eksenleri, güneşin etrafında bulunan uzayın yörüngesine eğilimli bir şekildedir.

Nereden Nereye Hareket Eder ve Saat Yönünde midir?

Dünyanın kendi etrafında dönmesiyle gece ve gündüzler oluşuyor. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönüş şekli saat yönünün tersidir. Aynı zamanda güneş etrafında da dönüş yapar. Dünyanın dönüş hızı çok net değildir. Dünyanın dönüş hızı her noktada aynı değildir. Dünya dönüş sırasında ekvatordan kutuplara doğru hızı azalır. Venüs dışında uzayda yer alan tüm gezegenler batıdan doğuya doğru dönüş gerçekleştirir.

Dünyanın Dönüş Yönü Sonuçları

Dünya kendi ekseni etrafında tam turu tamamladığında 1 günü oluşturur. Dünya güneş etrafında da dönüş yapar. Fakat güneşin etrafında attığı tam tur, 1 yıldır. Kısaca, dünya güneş etrafındaki turunu 365 gün 6 saatte tamamlar. Dünya kendi etrafında dönerken geceyi ve gündüzü meydana getirir. Dünya hareketlerinin bileşenleri devinim ve düğüm olarak biliniyor. Dünyanın dönüş hızları belirli noktalarda değişiklik gösterebiliyor. Fakat bu durum kendi etrafındaki dönüş süresini etkilemiyor.