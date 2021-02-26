Dünyanın Dönüş Hızı Nedir Ve Saatte Kaç Km? Dünyanın Dönüş Hızı Artarsa Ya Da Yavaşlarsa Ne Olur

Yapılan araştırmalarda, son 300 yıl içerisinde dünyanın dönüş hızının arttığı tespit edildi. Bunun en büyük nedeni olarak iklim krizine yol açan küresel ısınma gösteriliyor. Küresel ısınma, kutuplardaki buzulların erimesine ve dönüş hızının artmasına yol açtı. Bu da dolaylı olarak dünyanın dönüş hızının değişmesine neden oldu.

Dünyanın Dönüş Hızı Nedir ve Saatte Kaç Km?

Dünya'nın kendi etrafında dönüş hızı 1670 kilometredir. Güneşin etrafındaki dönüş hızı ise yaklaşık olarak 107 bin km. olarak hesaplanmıştır. Dünya'nın yörüngesel hızı önceki yıllara göre azalmıştır. Bunun en büyük nedeni Güneş işe arasındaki mesafenin artmasıdır.

Dünyanın Dönüş Hızı Artarsa ya da Yavaşlarsa Ne Olur?

Dünyanın şimdikinden daha hızlı artması birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olabilir. Birçok bilim insanı dünyanın sadece birkaç kilometre daha hızlı dönmesinin bile uydu iletişiminin olumsuz olarak etkileyeceğini bile getiriyor.

Dünyanın 50 - 60 kilometre daha hızlı dönmesi ise merkezkaç ve yerçekimi kuvvetinin değişmesine neden olur. Aynı zamanda med-cezir sonucu çekilen suların ekvatordan dünyanın merkezine doğru taşınmasına yol açar. Tüm bunlar nükleer felaketler kadar yıkıcı etkilere sebep olabilir. Gezegenimizin dönüş hızı mevsimlerin ve günlerin süresini belirleyen yegane ölçüttür. Hızın artması günlerin 24 saatten daha kısa sürmesine, bir anlamda günlerin çok daha kısa sürmesine neden olur. Bu da insanın ortalama yaşam süresini düşürür.

Dönüş hızının artması ya da yavaşlaması deprem, sel ve tsunami gibi felaketlerin çok daha şiddetli yaşanmasına yol açar.