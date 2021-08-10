Dünyanın Çevresi Kaç Km'dir, Uzunluğu Kaç Metredir? Dünya'nın Çevresi Nasıl Hesaplanır?

Dünyanın çevresi genel olarak ekvator çapı üzerinden ele alınır ve ölçümü gerçekleştirilir. Kutuplardan basık ekvatordan şişik olan dünya, standart olarak belli bir uzunluğa sahiptir.

Dünyanın Çevresi Kaç KM'dir, Uzunluğu Kaç Metredir?

Dünyanın çevresi hem kilometre bazında hem de metre kapsamında ele alınmakta ve ölçülmektedir. Bu doğrultuda Dünyanın ekvator çapı 12.756128 şeklinde ifade edilir. Metre bazında ele alındığı vakit ise 12.756.000 biçiminde ölçülmektedir.

Dünya'nın Çevresi Nasıl Hesaplanır?

Dünyanın ölçüm hesaplanması Ekvator üzerinden gerçekleşir. Dünyanın dönüş açısı ve yapısına bağlı olarak Ekvator üzerinden gerçekleşen çizgi kapsamında hesaplanmaktadır. Böylece ele alınan bu hesaplama kilometre bazında gerçekleşir. Yapılan hesaplama ile beraber ise 12.756,128 kilometre çevresi olduğunu söylemek mümkün. Bu hesaplama standarttır ve birçok açıdan kullanılır.