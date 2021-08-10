Dünyanın Çevresi Kaç Km'dir, Uzunluğu Kaç Metredir? Dünya'nın Çevresi Nasıl Hesaplanır?
Güneş'in etrafında diğer gezegenler ile beraber standart bir duruşa sahip olan dünya, yaşam olan tek gezegendir. Aynı zamanda insanlar ile diğer pek çok canlının yuvası olarak öne çıkar. Peki dünyanın çevresi kaç KM'dir, uzunluğu kaç metredir? Dünya'nın çevresi nasıl hesaplanır? İşte bu konular üzerine merak edilen bilgiler.
Dünyanın çevresi genel olarak ekvator çapı üzerinden ele alınır ve ölçümü gerçekleştirilir. Kutuplardan basık ekvatordan şişik olan dünya, standart olarak belli bir uzunluğa sahiptir.
Dünyanın Çevresi Kaç KM'dir, Uzunluğu Kaç Metredir?
Dünyanın çevresi hem kilometre bazında hem de metre kapsamında ele alınmakta ve ölçülmektedir. Bu doğrultuda Dünyanın ekvator çapı 12.756128 şeklinde ifade edilir. Metre bazında ele alındığı vakit ise 12.756.000 biçiminde ölçülmektedir.
Dünya'nın Çevresi Nasıl Hesaplanır?
Dünyanın ölçüm hesaplanması Ekvator üzerinden gerçekleşir. Dünyanın dönüş açısı ve yapısına bağlı olarak Ekvator üzerinden gerçekleşen çizgi kapsamında hesaplanmaktadır. Böylece ele alınan bu hesaplama kilometre bazında gerçekleşir. Yapılan hesaplama ile beraber ise 12.756,128 kilometre çevresi olduğunu söylemek mümkün. Bu hesaplama standarttır ve birçok açıdan kullanılır.