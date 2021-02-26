Dünyanın Çevresi Kaç Km? Dünyanın Çevresini İlk Hesaplayan Kimdir Ve Nasıl Hesaplanır

Dünyanın çevresini hesaplama işlemin belli başlı teknikler kullanıldı. Bu teknikler çok uzun yıllar önce kullanıldıysa da hala geçerliliğini koyuyor. Yani ne kadar eski olursa olsun hala matematiksel işlemlerde bu yöntemler geçerlidir.

Dünyanın Çevresi Kaç Km?

Dünyanın çevresi yaklaşık olarak 40.075 km olarak hesaplanmıştır. Bu hesaplama günümüzde de ispatlanmış ve doğruluğu kanıtlanmıştır. Çok eski bir tarihte hesaplanan bu durum bilimin kabul ettiği bir durumdur. Bu bakımdan bu sayıyı ortaya çıkaran bilim insanları bu sayı için çok zaman harcadılar.

Dünyanın Çevresini İlk Hesaplayan Kimdir?

Dünyanın çevresi günümüzde defalarca hesaplandı. Fakat bunu ile hesaplayan kişi Eratosthenes idi. Eratosthenes yaklaşık olarak milattan önce 276 ve 194 yılları arasında yaşadı. Bu hesaplamaları da bu zaman dilimi içerisinde yaptı. Bu tarih te günümüzden yaklaşık olarak iki bin üç yüz yıl kadar geridedir.

Yunun bilim adamı Eratosthenes bu hesaplamayı yaparken bazı ölçüm teknikleri kullandı. Bu teknikleri bilim dünyasına kazandıran kişi de bizzat kendisidir. Bu bakımdan kendisi de dünyanın çevresini ilk hesaplayan bilim insanı olarak tarihe geçmiştir.

Dünyanın Çevresi Nasıl Hesaplanır?

Yunan bilim adamı Eratosthenes bu hesaplamaları yaparken bir geometrik cisim kullandı. Yani bunu hesaplamak adına dünyanın tamamını dolaşmadı. Bu cismin adı Gnomondur. Gnomon günde bir kez öğle vakti güneş tam tepedeyken tam saati verir. Yaz ve kış aylarında da bu cismi kullanan bilim adamı bu cisim ile bir takvim yaptı. Bu takvim ile dünyanın ne kadar sürede ne kadar hareket ettiğini belirlerdi.