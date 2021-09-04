Dünyada okullar nasıl açılıyor?

İşte dünyadan bazı örnekler ve okulların açılması için aldıkları önlemler:

Dünyada da pek çok ülke bu sene için yüz yüze eğitim kararı aldı. İşte dünyadan bazı örnekler ve okulların açılması için aldıkları önlemler:

ÇİFT PCR TESTİ

İNGİLTERE: Dönem başında iki PCR testi isteniyor ve ardından evde düzenli olarak devam eden testler uygulanması bekleniyor. 16 ve 17 yaşındaki öğrencilerin yanı sıra belirli uygun gruplarla 12-15 yaş arası çocuklarda aşılama için çalışmalar sürüyor.

ÖĞRETMENLERE AŞI

HİNDİSTAN: Okulların 1 Eylül’de açıldığı Hindistan’da öğretmenlerin yüzde 98’i tek doz da olsa aşılandı. Ülke genelinde yüz yüze eğitime geçilecek olsa da öğrencilerin okula gitmesi zorunlu değil. Çevrimiçi dersler de devam ediyor.

KURTARMA PLANI

ABD: Amerikan Kurtarma Planı dahilinde okullarda COVID-19’un yayılmasının önlemesi ve ihtiyaçların karşılamasına yardımcı olmak için Acil Yardım Fonu’na 122 milyar dolar aktarıldı. Bu fon mobil sınıf üniteleri, sağlık ve güvenlik rehberlik destekleri, servis düzenlemeleri gibi birçok alanda kullanılabilecek.

HAFTADA 300 DAKİKA

KANADA: Anaokulundan 8’inci sınıfa kadar okullar haftanın beş günü açık olacak. Haftada 300 dakika eğitim verilecek. Kampüslere gelmek istemeyen öğrenciler için çevrimiçi eğitim alternatifi de var. Okula giden öğrenciler kafeterya, kütüphane gibi ortak alanları kullanabilecekler.

YEŞİL KOD SENARYOSU

BELÇİKA: 2021-22 akademik yılı için federal, bölgesel ve yerel yönetimler tüm hızıyla devam eden bir aşı planı oluşturdu. Hükümet tarafından şu anda tüm sınıf kapasitesinin kullanılması gibi eylemlerin yer aldığı Yeşil Kod senaryosu uygulanıyor.

MESAFE 1.2 METRE

İSPANYA: Ortaokullar, liseler ve mesleki eğitim merkezleri için İspanyol hükümetinin önerisi, öğrenciler için 2020-2021 eğitim yılında sosyal mesafenin 1.5 metreden 1.2 metreye indirilmesi.