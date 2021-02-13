Dünya'da Nesli Tükenen Hayvanlar Hangileri? Dünya'da Nesli Tükenmekte Olan Hayvanlar Ve Özellikleri

Hayvanların bazıları avcılık faaliyetlerinden ötürü yok olma tehlikesi, neslinin tükenmesi tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bazılarının ise nesli çoktan tükenmiş bulunmaktadır.

Dünya'da Nesli Tükenen Hayvanlar Hangileri?

Hayvanlar dünya da varlık gösteren önemli canlılardan birini oluşturur. Doğal denge için dünyada hayvanların da çok önemli bir yeri bulunur. Her hayvan türünün ayrı ayrı bu dünyaya kattığı çeşitli yararlar bulunmaktadır. Doğanın doğal dengesi için çok önemlidirler. Ancak zaman geçtikçe doğa değişmekte, iklimler değişmektedir. Bu değişim ise maalesef ki olumsuz bir yönde olmaktadır. Bu olumsuzluktan hayvanlar da etkilenmektedir. Doğa da ve iklimde yani dünya da meydana gelen bu değişimler özellikle bazı hayvan türlerinin geleceğini olumsuz etkilemektedir.

Bazı hayvan türlerini ise çoktan olumsuz bir şekilde etkilemiş, nesillerini yok etmiştir. Bu nesil tükenmesinde doğanın ve iklimin etkisi olmakla birlikte aynı zamanda avcılık faaliyetleri de bu durum da etkili olmaktadır. Nesli tükenen ve tükenme tehlikesi bulunan hayvanların isimleri şu şekildedir:

Vaşak

Leopar

Cava gergedanı

Çita

Sumatro orangutanı

Macellen pengueni

Deniz iguenası

Büyük pandalar

Dev Mekong Yayın Balığı

Siyah ayaklı dağ gelinciği

Pigme borneo fili

Dağ gorili

Sumatra kaplanı

Cross River Gorili

Meksika yunusu

Altın başlı langur

Javan gergedanı

Dünya'da Nesli Tükenmekte Olan Hayvanlar ve Özellikleri

Dünya da nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan 30'a yakın hayvan türü bulunmaktadır. Bu hayvanların gün geçtikçe sayıları azalmakta, yok olmaktadır. Bunun başlıca nedeni iklimin ve doğanın olumsuz bir biçimde değişmesidir. Bunun da en büyük sebebi insanların çevreye karşı çok özensiz olmasıdır.

Çevreyi daimi bir şekilde kirletmesi, yeşillik alanları yok etmesidir. Bunun yanında aynı zamanda avcılık gibi hayvanları öldürmeye, yok etmeye yönelik faaliyetler de bu duruma sebebiyet vermektedir. Neslinin bittiği veya bitmek üzere olduğu bir tehlike ile karşı karşıya olan hayvanlar: Vaşak, Leopar, Cava gergedanı, Çita, Sumatro orangutanı, Macellen pengueni, Deniz iguenası, Bozkır tuygunu, Mekong Yayın Balığı, Siyah ayaklı dağ gelinciği, Pigme borneo fili, Dağ gorili, Sumatra kaplanı, Cross River Gorili, Meksika yunusu, Altın başlı langur, Javan gergedanıdır.

Bu Hayvanların Özellikleri Nelerdir?

Vaşak, en yüksek seviyede olan soğuk iklim koşullarında dahi yaşayabilmektedir. Kalın kürkleri vardır. Bu sayede vücut sıcaklığını her ortamda koruyabilmektedir. İri pençeleri ve dik kulakları vardır. Leopar, kedigiller ailesinde yer alır. Cinsinin en büyük 4 türü arasında bulunur. Çok güçlüdürler. Cava gergedanı, rhinocerotidae familyasından kalan beş gergedan türünden biridir. 58-60 tane kalan sayısı mevcuttur. Çita, kedi ailesinin bir üyesidir. Dünyanın en hızlı kara memeli hayvanı olarak bilinir.

Çitanın benekli kürkü vardır. Sumota orangutanı, orangutanların iki cinsinden birini oluşturur. Endonezya'da bulunur. Macellen pengueni, penguenler familyasında yer almaktadır. 4 kg ağırlığındadır. Deniz iguenası, Dünya üzerinde kalmış son deniz kertenkelesidir. Bozkır tuygunu, atmacagiller ailesine aittir. Caretta caretta, bir deniz kaplumbağasıdır.

Nesli tehlike altında olduğu için korumaya alınmıştır. Javan gergedanı, rhinocerotidae familyasından kalan beş gergedan türünden biridir. 58-60 tane kalmış ve bu kalanlar da koruma altına alınmıştır. Bu hayvanların her birinin varlığı doğa için büyük ehemmiyet taşımaktadır. Birinin bile yok olması doğa için tehlike arz eder.