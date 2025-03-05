Dünyada kadın hareketleri nasıl ilerledi?

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Günümüzde ise akademisyenler, politika yapıcılar, sivil toplum örgütleri ve uygulayıcılar kadınların karşı karşıya kaldığı sorunlar ve kadın hakları ile ilgili çalışmaları sürdürüyor. Kocaeli Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu, bugün hızla ilerleyen ve dünyanın belirli bölgelerinde sonuçları alınmış olan bu sürecin arkasında uzun bir tarihsel akışın olduğunu dile getiriyor. Prof. Dr. Komsuoğlu, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında karar mekanizmalarında kadının yeri ve liderliği gibi birçok konunun geçmişini ve günümüze uzanan serüvenini anlatıyor.

Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu’nun yazısını okumak için tıklayın.