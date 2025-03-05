×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimDünyada kadın hareketleri nasıl ilerledi?

Dünyada kadın hareketleri nasıl ilerledi?

Güncelleme Tarihi:

#Konuk Yazar#Dünyada Kadın Hareketleri Nasıl İlerledi?#Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu
Dünyada kadın hareketleri nasıl ilerledi
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 16:39

Dünya genelinde kadınlar, sosyal, iş ve akademik hayatlarında, evlilikte, seçme ve seçilme konusunda fırsat eşitliği için uzun yıllar hak mücadelesi yürüttü.

Haberin Devamı

Günümüzde ise akademisyenler, politika yapıcılar, sivil toplum örgütleri ve uygulayıcılar kadınların karşı karşıya kaldığı sorunlar ve kadın hakları ile ilgili çalışmaları sürdürüyor. Kocaeli Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu, bugün hızla ilerleyen ve dünyanın belirli bölgelerinde sonuçları alınmış olan bu sürecin arkasında uzun bir tarihsel akışın olduğunu dile getiriyor. Prof. Dr. Komsuoğlu, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında karar mekanizmalarında kadının yeri ve liderliği gibi birçok konunun geçmişini ve günümüze uzanan serüvenini anlatıyor.

Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu’nun yazısını okumak için tıklayın.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konuk Yazar#Dünyada Kadın Hareketleri Nasıl İlerledi?#Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu

BAKMADAN GEÇME!