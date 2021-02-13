Dünya'da Kaç Tane Ülke Var? Dünya'da Bulunan Ülkelerin İsimleri

Dünyada en büyük yüzölçümüne sahip olan ülke Rusya’dır.

Dünyada Kaç Tane Ülke Var?

Dünyada toplamda 208 ülke bulunmaktadır. Rusya yüzölçümü bakımından en büyük ülkedir. Ortalama 18 milyon metrekareye sahip olan bir ülkedir. En büyük diğer ülke ise Kuzey Amerika kıtasında bulunan Kanada’dır.

Avrupa Ülkeleri Hangileridir?

Avrupa ülkeleri denilince ilk olarak Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya bilinmektedir. Avrupa'da bulunan ülkeler ve başkentleri ise şu şekildedir;

Fransa, başkenti Paris.

Almanya, başkenti Berlin.

İspanya, başkenti Madrid.

İtalya, başkenti Roma.

Lüksemburg, başkenti Lüksemburg.

Hollanda, başkenti Amsterdam.

İsviçre, başkenti, Bern.

Belçika, başkenti Brüksel.

Avusturya, başkenti Viyana.

Rusya, başkenti Moskova.

Slovakya, başkenti Bratislava.

Romanya, başkenti Bükreş.

Ukrayna, başkenti Kiev.

Danimarka, başkenti Kopenhag.

Estonya, başkenti Tallinn.

Litvanya, başkenti Vilnius.

Hırvatistan, başkenti Zagreb.

Norveç, başkenti Olso.

Finlandiya, başkenti Helsinki.

İsveç, başkenti Stokholm.

İzlanda, başkenti Reykjavik.

Aravutluk, başkenti Tiran.

Bosna Hersek, başkenti Saraybosna.

Letonya, başkenti Riga.

Andorra, başkenti Andorra La Vella.

Karadağ, başkenti Podgorica.

Makedonya, başkenti Üsküp.

Yunanistan, başkenti Atina.

Kuzey Kıbrıs, başkenti Lefkoşa.

Abhazya, başkenti Sohum.

Slovenya, başkenti Ljubljana.

Sırbistan, başkenti Belgrad.

San Marino, başkenti San Marino.

Malta, başkenti Valetta.

Kosova, başkenti Pristine.

Abhazya, başkenti Sohum.

Vatikan, başkenti Vatikan.

Portekiz, başkenti Lizbon.

Güney Osetya, başkenti Tshinvali.

Bulgaristan, başkenti Sofya.

Beyaz Rusya, başkenti Minsk.

Çek Cumhuriyeti, başkenti Prag.

Makedonya, başkenti Üsküp.

Man Adası, başkenti Douglas.

Asya Kıtası Ülkeleri Hangileridir?

Asya kıtası denilince ilk olarak Türkiye, Suriye, İran ve Ermenistan akla gelmektedir. Asya kıtasında bulunan ülkeler ve başkentleri ise şu şekildedir;

Türkiye, başkenti Ankara.

Suriye, başkenti Şam.

İran, başkenti Tahran.

Afganistan, başkenti Kabil.

Ermenistan, başkenti Erivan.

Azerbaycan, başkenti Bakü.

Japonya, başkenti Tokyo.

Çin, başkenti Tibet.

Hindistan, başkenti Yeni Delhi.

Irak, başkenti Bağdat.

Maldivler, başkenti Male.

Pakistan, başkenti İslamabad.

Moğolistan, başkenti Ulan Batur.

Nepal, başkenti Katmandu.

Suudi Arabistan, başkenti Riyad.

Tayland, başkenti Bangkok.

Ürdün, başkenti Amman.

Gürcistan, başkenti Tiflis.

İsrail, başkenti Kudüs.

Lübnan, başkenti Beyrut.

Vietnam, başkenti Hanoi.

Kuzey Kore, başkenti Pyongang.

Filipinler, başkenti Manila.

Güney Kore, başkenti Seul.

Birleşik Arap Emirlikleri, başkenti Abu Dabi.

Malezya, başkenti Kuala Lumpur.

Tayvan, başkenti Taipei.

Katar, başkenti Doha.

Kamboçya, başkenti Punom Pen.

Amerikan Kıtası Ülkeleri Hangileridir?

Amerikan kıtası içerisinde birçok ülke hemen hemen herkes tarafından tanınmaktadır. Bu ülkeler Kanada, ABD ve Meksika gibi yerlerdir. Amerikan kıtası ülkeleri ve başkentleri ise şu şekildedir;

Kanada, başkenti Ottawa.

Brazilya, başkenti Brazil.

ABD, başkenti Washington.

Jamaika, başkenti Kingston.

Meksika, başkenti Mexico.

Granada, başkenti Saint Georges.

Arjantin, başkenti Buenos Aires.

Şili, başkenti Santiago.

Uruguay, başkenti Caracas.

Peru, başkenti Lima.

Afrika Kıtası Ülkeleri Hangileridir?

Afrika kıtası denilince ilk olarak Mısır, Kenya ve Gana gibi ülkeler akla gelmektedir. Afrika Kıtası içerisinde bulunan ülkeler ve başkentleri ise şu şekildedir;

Mısır, başkenti Kahire.

Kenya, başkenti Nairobi.

Fas, başkenti Rabat.

Gana, başkenti Akra.

Cezayir, başkenti Cezayir.

Burkino Faso, başkenti Ouagadougou.

Benin, başkenti Porto Novo.

Gina, başkenti Conakry.

Tunus, başkenti Tunus.

Gana, başkenti Accra.

Yeşilburun, başkenti Praia.

Fildişi Sahilleri, başkenti Yamoussoukro.

Avustralya Kıtası Ülkeleri Hangileridir?

Avustralya kıtası denilince akla ilk gelen ülke, Avustralya’dır. Avustralya kıtası ülkeleri ve başkentleri ise şu şekildedir;

Avustralya, başkenti Kenberra.

Marshall Adaları, başkenti Majuro.

Fiji, başkenti Suva.

Endonezya, başkenti Cakarta.

Palau, başkenti Melekeok.

Kiribati, başkenti Güney Tarava.