Dünya'da Kaç Tane Kıta Var? Dünya'daki Kıtalar Ve İsimleri

Dünya'mızın %30'unu oluşturan kıtalar, etrafları sular ile çevrili kara parçaları olmaktadır. Bu kıtaların bir kısmının üzerinde on binlerce yıldır insan hayatı devam ederken bazı kıtaların üzerinde yaşayan insanlar eski kıta insanları tarafından bilinmemekteydi.

Dünya'da Kaç Tane Kıta Var?

Bir kara parçasının kıta sayılabilmesi için gerekli olan bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartları ise şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

İyi tanımlanmış bir bölge olması,

Normal okyanus tabanlarına oranla daha kalın bir tabana sahip olması,

Kendine ait jeosisteminin bulunması,

Okyanus tabanına göre olan yüksekliği,

İnsanların yaşayabilmelerinin tek yolu kara parçalarının üzerinde olmalarıdır. Bu kara parçaları ise kıtalar olmaktadır. Dört tarafı okyanuslarla çevrili olan kıtaları devasa adalar olarak düşünmek mümkün olmaktadır. Dünya üzerinde bulunan kıta sayısı ise 7 olmaktadır. Bu kıtaların bir kısmı eski dünya kıtaları olarak adlandırılırken bir kısmı ise yeni dünya kıtaları olarak adlandırılmaktadır. Diğer bir yandan kıtaların hepsinin üzerinde insan yaşamamaktadır. Diğer bir yandan Yeni Zelanda kıyılarının yakınlarında 2017 yılında yeni bir kara parçası bulundu. Bu kara parçası da bilim adamları tarafından kıta olarak kabul edilmektedir.

Dünya'daki Kıtalar ve İsimler

Dünya üzerinde bulunan kıtaların isimleri ve bu kıtalar üzerinde yer alan ülkeler şunlar olmaktadır:

Avrupa Kıtası (Toplamda 64 ülke bulunan kıtada, bu ülkelerin 43'ü Birleşmiş Milletler çatısı altında yer almaktadır. Kıtanın önde gelen devletleri ise İngiltere, Almanya, Vatikan, İtalya, Belçika, İsviçre olmaktadır. Bunların içerisinde Türkiye ise özel bir konuma sahip olmaktadır. Çünkü Türkiye'nin hem Avrupa hem de Asya kıtasında toprakları bulunmaktadır.)

Asya Kıtası (48 ülke, 6 bağımlı bölge ve 6 BM dışı ülkeden oluşmaktadır. Öne çıkan devletler ise Rusya, Çin, Japonya, İsrail ve Hindistan bulunmaktadır.)

Güney Amerika (Bu kıtada bulunan devletleri üçü Birleşmiş Milletler tarafından tanınmamaktadır. Bunların dışında 12 ülke kıtada bulunmaktadır.)

Kuzey Amerika (23 ülke bulunan kıtanın en göze çarpan devletleri arasında ABD, Küba, Kanada ve Meksika bulunmaktadır.)

Afrika Kıtası (Bağımsız 54 ülke bulunan kıtada tanınmayan 2 ülke bulunmaktadır.

Avusturalya Kıtası ( Sadece Avustralya devleti bulunmaktadır)

Antarktika Kıtası