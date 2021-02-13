Dünya'da Kaç Tane Din Var? Dünya Üzerindeki Dinler Ve Özellikleri

Dünya'da olan 4 dinin her birinin farklı özellikleri bulunmaktadır.

Dünya'da Kaç Tane Din Var?

Dünya'da toplam 4 tane din bulunmaktadır. Dört tane dinin isimleri İslamiyet, Hristiyanlık, Yahudilik ve Budizm'dir. Bu dinler en çok taraftarı ve inananı olan dinlerdir. Bunların yanında başka dinler de bulunmaktadır. Ancak bu dinlerin inananları veya diğer bir ifade ile taraftarlarının sayısı küçük değerlerdir.

Bunlara örnek olarak: Jainizm, Sihizm, Şintoizm, Taoizm, Tenrikyo ve Zerdüştlük verilebilir. Bir de ek olarak hiçbir dine inanmayan bir grup bulunmaktadır. Bu grup herhangi bir tanrıya veya dine inanmaz. Dini literatür de bunlara ateist, inançsızlıklarına ise ateizm denilmektedir. Belirttiğimiz üzere saydığımız her dinin kendisine ait özelliği bulunur. Ancak İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik aynı Tanrı tarafından, Allah tarafından yeryüzüne indirilen dinlerdir. İndirilme dönemleri farklıdır.

İslamiyet bu anlam da en son ortaya çıkmış din olarak diğerlerinden ayrılır. Hristiyanlık ve Yahudiliğin insanlar tarafından değiştirilmesi ve bozulması sonucu yeryüzüne indirilmiştir. Bu dine inananların saygı duyduğu, davranışlarını örnek aldığı bir kişi vardır. Her din de böyle kişiler yani Peygamberler olmuştur. İslamiyet dininin Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (sav)'dir.

Dünya Üzerindeki Dinler ve Özellikleri

Yukarıda belirttiğimiz üzere Dünya üzerinde bulunan 4 tane din vardır. Bu dört din İslamiyet, Hristiyanlık, Yahudilik ve Budizm'dir. Bu dört dinin her birisinin kendine ait hükümleri bulunur. Kendisine has hükümlerinin olmasının yanı sıra birbirinden farklı özellikleri de bulunmaktadır. Bunlara bir de hiçbir dine inanmayanlar eklenir. Hiçbir dine inanmayanların bir dini olmadığı için bir hükmü, kuralı veya özelliği yoktur. Tek özelliği hiçbir inanışlarının olmamasıdır.

İslamiyet Dininin Özellikleri

İslamiyet dini zamanların içerisinde en son varlık göstermiş olan dindir. İslamiyet dinine mensup olan kişilere Müslüman adı verilmektedir. İslamiyet her şeyden önce bir sevgi ve barış dinidir. Her zaman sevmeyi ve barışı öğütler. Bunun yanında birleştirici bir dindir. Herkesi içine almayı isteyen, herkesi birleştirmeyi amaçlayan ve insan ayırt etmeyen bir dindir.

Irk, cinsiyet, coğrafya ve benzeri özellikler İslamiyet dinin de bir önem arz etmez. Herkesi eşit gören bir dindir. Aynı zaman da İslamiyet aklın önemli olduğunu vurgular. Bilime kıymet verir. Hayvanları ve kadınları dini hükümlerinde korur. Kadınlara da hayvanlara da değer verir, korur ve gözetler. Aynı zamanda İslamiyet dinine mensup yaş ortalaması en genç nüfuslu yaş ortalamasını oluşturmaktadır.

Hristiyanlık, Yahudilik ve Budizm Dinlerinin Özellikleri

Hristiyanlık dini de İslamiyet gibi tek bir Tanrı'ya inanır. Peygamber ve kutsal olarak gördükleri kişi Hz. İsa'dır. İsa aracılığı ile bu dine mensup olan insanlar Tanrı ile iletişim kurarlar. Genel bir kanı olan "Hristiyanlar Tanrı'nın Meryem'le cinsel ilişki kurduğuna" Hristiyanlar inanmazlar. İnandıkları kutsal kitap İncil’dir. Yahudilik de tek tanrılı bir dindir. Yahudilerin inandığı kutsal kitap ise Tevrat'tır. Budizm Hindistan'da ortaya çıkmış ve Hintliler tarafından inanılan ancak sonrasında yayılma gösteren bir dindir.

Ateizmin Özellikleri

Ateizm yeni ortaya çıkmış bir kavramdır. Daha çok gençler arasında, yeni nesil arasında popüler olan bir durumdur. Hiçbir Tanrıya veya dine inanmama üzerine kurulmuş bir dini olgudur.