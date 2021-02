Dünya'da Kaç Tane Dil Var? Dünyada En Çok Konuşulan Diller Ve İsimleri

Dil bir insanı iletişim kurarken kullandığı en önemli araçlardan birisidir.

Dünya'da Kaç Tane Dil Var?

Dünya üzerinde tahminen 7 binden fazla dil bulunmaktadır. Ancak bundan önce de dünya üzerinde yine birçok farklı dil bulunmuş ve zamanla yok olmuşlardır. Maalesef ki kullanılmayan dinlerin yani konuşulmayan iletişim sırasında ihtiyaç duyulmayan dillerin yok olması kaçınılmazdır. Bu sebeple şu dönemde dünya üzerinde bulunan 7 binden fazla dilin zamanla yok olacağı bir gerçektir. Her dil kendi içerisinde farklı özellikleri ayrılır. Aynı zamanda her dilin kendisine ait farklı kuralları bulunmaktadır ve bunların yanında tabii ki her dilin bir milleti vardır.

Dünyada En Çok Konuşulan Diller ve İsimleri

Yukarıda her milletin bir dili olduğunu belirttik. Aynı zamanda her dilinde farklı özellikleri vardır. Bunun yanında UNESCO tarafından bazı araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmaların içerisine dünyada en çok kullanılan diller de girmektedir. Unesco'nun yaptığı araştırmaların sonucuna göre dünyada en çok konuşulan dil Çince'dir. Bunun sebebi Çinlilerin Dünya nüfusunun büyük bir kısmını kaplaması gösterilmektedir.

Çinliler Dünya nüfusunun en büyük çoğunluğunu oluşturan milletler. Tarihleri çok eskiye kadar dayanmaktadır. Çinceyi takiben ikinci en çok konuşulan dil olarak İngilizce gelmektedir. Aynı zamanda İngilizce uluslararası alanda kullanılan bir dil olduğu için ikinci en çok konuşulan dil olarak tanımlanması yersiz olmamaktadır. Bunu sıralamak gerekirse İngilizce, İspanyolca, İspanyolca'yı Hintçe, Hintçe'yi Arapça, Arapça'yı Rusça takip etmektedir. Bu dillerin arasında maalesef ki biz Türklerin kullandığı Türkçe dili bulunmamaktadır. Türkçe bu sıralama da daha geride bulunan bir dildir.

Dil Nedir, Neye Yaramaktadır?

Dil bir insanın hayatında varlık gösteren en önemli unsurlardan biridir. Dil insanlar arasında iletişimi, anlaşmayı ve bir samimiyet kurulmasını sağlamaktadır. Her dilin kendi içerisinde ve kendine has bazı özellikleri bulunmaktadır. Dil aynı zamanda tek tip bir şekilde devam etmeyen zaman içinde değişen ve gelişen bir unsurdur. Kendi kuralları ve özellikleri bulunmaktadır. Diller sayesinde insanlar birbirleri ile sosyal bağlar kurar ve bu sosyal bağların dil unsuru ile düzenli bir şekilde artarak devam etmesi sağlanır. Bir dil özellikle bir millet için olmazsa olmazlardan biridir. Bir unsurdur. Dili yok olan millet de onun ile beraber yok olmaya mahkumdur.

Aynı zamanda dil bizim hem duygu, hem de düşüncelerimizi ifade etmemize yarayan önemli bir unsurdur. Bu özelliklere baktığımızda dilin insanlar için çok önemli bir iletişim aracı olduğunu görmekteyiz. Aynı zamanda dil yalnızca harfler ve sembollerden değil bunların yanında jest ve mimiklerle desteklenerek oluşum göstermektedir. Ve tabii ki dilin en önemli özelliği yalnızca bir millete ait olması ve o milletin milli kimliğini oluşturan önemli unsurlardan biri olarak görev yapmasıdır.

Dilin Özellikleri Nelerdir?

Dil insan hayatında var olan en önemli unsurlardan biridir. Özellikleri çok fazla çeşitlilik göstermektedir. Dil her şeyden önce canlı bir varlıktır. Zaman içinde değişir ve gelişir. Bunun yanında dil insanların birbiriyle anlaşmasını sağlayan seslerden oluşan bir iletişim aracıdır. Ve bunların yanında duygu ve düşüncenin kelimelerle ifade edilmesini sağlayan bir unsurdur. Her dilin kendine ait özellikleri ve kuralları bulunmaktadır. Bu sebeple bütün dinler bazı benzer özellikleri olmasına rağmen birbirlerinden farklıdır.