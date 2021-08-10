Dünya'da Kaç Kıta Var? Dünya Kaç Kıtadan Oluşur?

Dünya’daki kıtalar eski nesil kıtalar ve yeni nesil kıtalar olarak adlandırılmaktadır.

Dünya’da Kaç Tane Kıta Var?

Dünya’da bilinen 7 tane kıta bulunmaktadır. Bunlardan ilki Avrupa Kıtasıdır. Bu kıtada 64 ülke bulunur. Diğer bir kıta Asya Kıtasıdır. Bu kıtada 48 ülke bulunmaktadır. Diğer bir kıta Güney Amerika kıtasıdır ve 15 adet ülke bulunur.

Diğer bir kıta Kuzey Amerika’dır ve 23 ülke bulunur. Diğer kıta Afrika Kıtasıdır ve 56 ülke bulunur. Diğer bir kıta Avusturalya Kıtasıdır ve tek bir ülke vardır. Son olarak ise Antarktika Kıtası bulunur ve kıtada ülke yoktur.