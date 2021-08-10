Dünya'da Kaç Kıta Var? Dünya Kaç Kıtadan Oluşur?
Dünya, üzerinde yaşadığımız ve evrende hayat olan tek gezegendir. Dünyada yaşam kara parçaları üzerindedir. Kara parçaları kıtalar olarak günümüzde ayrılmıştır ve bu kıtalar dünyanın %30’unu oluşturmaktadır. Bazı kıtalarda yaşayan insan sayıları oldukça fazla iken bazı kıtalarda yaşayan insan sayısı diğer kıtalara oranla daha az olabilmektedir. Bazı kıtalarda ise insan yaşamamaktadır. Bu durum coğrafi konumu ve iklim nedeni ile insan yaşamı için elverişli olmamasından kaynaklanmaktadır. Eski zamandan günümüze yeni keşifler devam etmektedir. Bu da yeni kıtalarında olabileceği anlamına gelmektedir. Dünya'da kaç Kıta Var? Dünya kaç kıtadan oluşur? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Dünya’daki kıtalar eski nesil kıtalar ve yeni nesil kıtalar olarak adlandırılmaktadır.
Dünya’da Kaç Tane Kıta Var?
Dünya’da bilinen 7 tane kıta bulunmaktadır. Bunlardan ilki Avrupa Kıtasıdır. Bu kıtada 64 ülke bulunur. Diğer bir kıta Asya Kıtasıdır. Bu kıtada 48 ülke bulunmaktadır. Diğer bir kıta Güney Amerika kıtasıdır ve 15 adet ülke bulunur.
Diğer bir kıta Kuzey Amerika’dır ve 23 ülke bulunur. Diğer kıta Afrika Kıtasıdır ve 56 ülke bulunur. Diğer bir kıta Avusturalya Kıtasıdır ve tek bir ülke vardır. Son olarak ise Antarktika Kıtası bulunur ve kıtada ülke yoktur.