Dünya'da Kaç İnsan Var? Dünyada Yaşayan Kişi Sayısı

2020 yılı itibariyle güncel olan Dünya nüfusundaki büyümeyi birçok kişi öğrenmeye çalışmaktadır. Bu konuyla alakalı olarak Birleşmiş Milletlerin nüfus üzerine yapmış oldukları çalışmalarda güncel sayı belirlenmiştir. Dünya üzerindeki farklı ülkeler üzerinde farklı nüfusların bulunması ile Dünya nüfusu her geçen gün daha da büyümeye devam etmektedir.

Dünya'da Kaç İnsan Var?

Dünya nüfusundaki artış her geçen gün daha da artmaktadır. Bu artış düzenli bir şekilde ilerlerse Dünya nüfusunun 2100 yılında yaklaşık 11 milyonu geçeceği söylenmektedir. BM istatistiklerine göre şu anda Dünya nüfusu 7,78 milyar olduğu açıklanmıştır. Yapılan başka istatistiklere göre ise günümüze kadar toplamda 110 milyar civarında insan Dünya'ya gelmiştir. İnsan nüfusunda gözlemlenen en çok artış ise 20. yüzyılda son 70 senede gerçekleşmiştir.

Dünya'da Yaşayan Kişi Sayısı

Dünya üzerinde yaşayan kişi sayısı 7,78 milyar olduğu açıklanmıştır. Sağlık bakımından meydana gelen olanaklar ve teknolojide gerçekleşen ilerleme sonucunda insan ömrünün uzadığı belirtilmiştir. Bu olay doğum ile ölüm oranları arasında bulunan farkın büyümesine sebep olduğundan dolayı nüfus artışı sürekli devam etmektedir. Nüfus artışında gerçekleşen yükselme, bu hızda devam edecek olursa 2100 senesinde insan popülasyonundaki birey sayısı 11 milyonu geçebileceği tahmin edilmektedir.

İnsan sayısındaki mevcut artış hızının artması ile, kaynakların azaldığı da bilimsel bir gerçektir. Bilim insanlarının yaptığı açıklamalarda, popülasyonda gözlemlenen artışın kaynakları ciddi derece tüketmesinden dolayı ciddi bir tehlikenin oluşabileceği birçok bilim insanı tarafından onaylanmış ve dile getirilmiştir.