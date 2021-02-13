Dünya'da Görülen İklim Tipleri Nelerdir? Dünya'da Görülen İklim Türleri Ve Özellikleri

On yıllardır gözlemlenen belirli bir bölgenin sıcaklıkları, yağışları ve rüzgarları bir iklimi tanımlar.

Dünyada Görülen İklim Tipleri Nelerdir?

Dünyada iklimler bir noktadan diğerine büyük ölçüde değişir ve temel neden, bu farklı noktalarda alınan güneş enerjisi miktarıdır. Dünyanın her noktası günde ortalama 12 saat güneş ışığı alır ve yine de alınan ısı miktarı ekvatordan kutuplara değişir.

Sıcak Bölgenin İklimleri

Sıcak bölge, içinde sıcaklıklarda, her zaman yüksek (20 ° ila 30 ° C), küçük bir değişiklik gösterir. Kurak mevsim yağmur mevsimi ile değişmektedir. Tüm yıl boyunca yağışlı bir bölge olan ekvatordan ne kadar uzakta olursa, kurak mevsim o kadar uzun sürer. Öte yandan çöller nadiren yağmur alır.

Ilıman Bölgenin İklimleri

Kutupların ve ekvatorun ortasında, ılıman iklime sahip bölgeler kara alanının yarısından fazlasını kaplar. Enlem ve okyanuslardan uzaklığa bağlı olarak birkaç ılıman iklim tonu vardır.

3.Okyanus iklimi, ılıman ve çok nemli kışlardan ve serin, oldukça yağışlı yazlardan yararlanır. Ancak Akdeniz çevresinde, Kaliforniya'da, Afrika'nın güneyinde ve Avustralya'da kışlar ılık ve nemliyse, yazlar çok daha kuru ve daha sıcaktır (Akdeniz iklimi). Kışlar soğuk, yazlar fırtınalı ve sıcaktır.

Dünya'da Görülen İklim Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Kuzey ve güney yarım kürelerin kutup bölgeleri soğuk çöllerdir. Kışın hüküm süren dondurucu soğuk (- 30 ° C) buharlaşmayı sınırlar ve yağışın düşmesini engeller. Yazın bile, çok kısa bir mevsimde, sıcaklıklar nadiren 10 ° C'yi aşar. Buna kutupsal iklim denir.

Tüm iklim bölgeleri en yüksek kabartmalarında soğuk iklimi içerir. Tropik dağlarda, kalıcı kara ulaşmak için 5.000 metre tırmanmanız gerekir (Kilimanjaro, Kenya'da olduğu gibi). Ilıman bölgelerdeki dağlar daha serindir. Çoğunlukla kar olmak üzere bol yağış alırlar. Bunlar ise dağ iklimleridir.

Kurak İklim Türleri Nelerdir?

Ekvatordan uzaklaştıkça kışlar uzun ve soğuktur. Ilıman iklimler, yaz ve kış arasında makul bir termal genlik ile karakterize edilir. En soğuk ayın ortalama sıcaklığı -3 ° C'nin üzerindedir ve en sıcak ayın ortalama sıcaklığı 24 ° C'nin altındadır. Ilıman iklimler arasında üç ana grup vardır:

Akdeniz iklimi; kışlar ılık ve yağışlı, geçer. Bu iklimin Akdeniz kenarı ile sınırlı olmadığını unutmayın.

Okyanus iklimi; esas olarak kıyı bölgelerinde bulunur. Kışlar ılık ve çok nemlidir ve yazlar serindir.

Karasal iklim; kıtalar içinde her yarım kürenin 40 ° ve 60 ° enlemleri arasında yer alır.