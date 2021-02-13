Dünya'da En Çok Bulunan Element Hangisidir? Dünya'da Çok Fazla Bulunan Elementler

Elementlerin yer aldığı periyodik cetvelde pek çok farklı atom numarası bulunmaktadır. Atom numaraları bir atomun çekirdek yükünü ifade etmektedir. 8 atom numarasına sahip oksijen elementi dünyada en çok bulunan elementtir.

Oksijen Nasıl Bir Elementtir?

Herhangi bir rengi, tadı veya kokusu olmayan, doğada gaz halde bulunan oksijen elementi periyodik tablonun 6A grubunda yer almakta, yaşamsal devamlılığın temelini oluşturmaktadır. Bitkiler, hayvanlar ve doğadaki tüm canlılar oksijene ihtiyaç duymaktadır. Oksijen sayesinde canlılar nefes alabilmekte ve yaşamlarını sürdürebilmektedir.

Nefes almadan yaşam halinin sürdürülemez olduğu gerçeği düşünüldüğünde bu elementin varlığının önemi de anlaşılmış olur. Aynı zamanda çelik ve kaynak temelli eşyaların üretimi esnasında da oksijen elementinden faydalanılır. Ortalama %46,1 oranında oksijen element varlığından söz edilebilmektedir.

Hücre Solunumunun Temeli

Canlı organizmalardaki kütlelerin büyük bir kısmının oksijenden oluşmasının ana nedeni sudaki kütlede yer alan %88 oranındaki oksijen miktarıdır. Özellikle ana molekül yapısında organik ve inorganik halde bulunan bu oksijen miktarı hücre solunumu amacıyla kullanılır. Kritik sıcaklık değeri -118,8 olarak bilinen oksijen, bu derecenin üzerindeki herhangi bir sıcaklık derecesine sıvılaşma tepkimesi gösteremez. Kritik basınç oranı 49,7 atmosfer olan oksijen normal sıcaklık ve basınç derecelerinde soluk mavi bir renge sahiptir.

Yaşamın Her Alanında Var

Yüksek sıcaklıklarda aktif halde olan düşük sıcaklıklarda ise pasife geçiş yapan oksijenin uzay uçuşlarında ve su altı dalgıçlık alanlarında yaşamsal derecede büyük bir önemi bulunmaktadır. Fotosentetik yapılı bazı organizmalar, oksijen sağlamak için sudan faydalanılırlar. Bu durum oksijene reaktif bir yapı kazandırmaktadır. Doğadaki tüm asitler oksijen bazlıdır.

Plastik ve tekstil üretiminde, hava taşıtlarında ve roket yakıtlarında da oksijenin etkili gücünden faydalanılır. Güçlü bir magnetik olan sıvı oksijenin atmosfer basıncında buharlaşması halinde hacmi 860 kat artar, yoğunluğu ise –252’5 derece / 1,426 g/m3’e ulaşır.

Dünyada en çok bulunan elementler sıralamasındaki listede 28,0 ile silisyum, 8,23 ile alüminyum, 5,63 ile demir, 4,15 ile kalsiyum, 2,36 ile sodyum, 2,33 ile magnezyum, 2,09 ile potasyum, 0,56 ile titanyum, 0,14 ile hidrojen yer almaktadır.