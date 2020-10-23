Dünyada bir numara oldu

Kovid-19 küresel salgını sürecinde ulusal ölçekte uzaktan eğitimin yapıldı EBA, 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci dönem istatistiklerini de geride bırakarak, kullanım miktarı ve internet trafiği kriterlerine göre eğitim alanındaki tüm siteler arasında dünyada ilk sıraya yükseldi. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz, yerli ve milli dijital eğitim platformu EBA’nın, 1 Ekim tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 27 basamak yükselerek küresel ölçekte eğitim alanında birinci sıraya çıktığını belirtti. Yılmaz, bu artışta, yaz dönenimde yapılan iyileştirmelerin ve altyapı yatırımlarının oldukça büyük etkisi olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla EBA’ya emeği geçenlere teşekkür etti:

“eba.gov.tr tüm dünyada en çok kullanılan web sitelerinde eğitim kategorisinde 1. sırada... Teknoloji alanında bir dünya birinciliğiyle yüzümüzü güldüren Eba’ya emeğe geçen, içerik sağlayan, destek veren ve kullanan herkese gönülden teşekkür ederim.”