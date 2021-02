Dünyaca Ünlü Yönetmenler Kimlerdir? Dünyaca Ünlü Yönetmenlerin Filmleri, Dizileri Ve Hayatları Hakkında Kısa Bilgi

Bazen izlenecek olan film seçilirken dikkat edilen en önemli kriterler arasında filmin yönetmenleri de yer almaktadır. Film de oynayan oyuncular kadar filmin yönetmeni de bir öneme sahiptir. Her yönetmenin farklı bir tarzı bulunmaktadır. İzleyiciler de sevdikleri ve beğendikleri yönetmenlerin filmlerini takip etmektedir.

Dünyaca Ünlü Yönetmenler Kimlerdir?

Her yönetmenin kendisine göre bir film çekme tarzı vardır. İzleyiciler de bunu bildikleri için sevdikleri filmlerinin yönetmenlerini takip eder ve yeni bir filmleri çıktığı zaman hemen izler.

l Martin Scorsese

l Steven Spielberg

l Quentin Tarantino

l James Cameron

l Clint Eastwood

l Joel Coen ve Ethan Coen

l David Fincher

l Ang Lee

l Christopher Nolan

l Peter Jackson

Dünyaca Ünlü Yönetmenlerin Filmleri ve Dizileri

Martin Scorsese Filmleri ve Dizileri

l Para Avcısı

l Zindan Adası

l Köstebek

l Sıkı Dostlar

l Kızgın Baba

Steven Spielberg Filmleri ve Dizileri

l Schindler'in Listesi

l Kutsal Hazine Avcıları

l Er Ryan'ı Kurtarmak

l Jurassic Park

l Lincoln

Quentin Tarantino Filmleri ve Dizileri

l Ucuz Roman

l Kill Bill: Vol. 1, Vol. 2

l Soysuzlar Çetesi

l Zincirsiz

l Jackie Brown

James Cameron Filmleri ve Dizileri

l Titanik

l Avatar

l Terminatör

l Gerçek Yalanlar

l Dark Angel

Clint Eastwood Filmleri ve Dizileri

l Bir Kaç Dolar İçin

l Milyonluk Bebek

l Sahtekar

l Bir Avuç Dolar

l Kan Borcu

Joel Coen ve Ethan Coen Filmleri ve Dizileri

l Hail, Caesar!

l The Ladykillers

l The Man Who Wasn’t There

l The Big Lebowski

l Barton Fink

David Fincher Filmleri ve Dizileri

l Dövüş Kulübü

l Yedi

l Oyun

l Panik Odası

l Kayıp Kız

Ang Lee Filmleri ve Dizileri

l Pi'nin Yaşamı

l Kaplan ve Ejderha

l Aşk ve Yaşam

Christopher Nolan Filmleri ve Dizileri

l Following

l Memento

l Insomnia

l Batman Begins

l The Prestige

Peter Jackson Filmleri ve Dizileri

l Prison Break

l Dexter

l Her

l Yüzüklerin Efendisi

l Hobbit

Dünyaca Ünlü Yönetmenlerin Hayatları Hakkında Kısa Bilgi

l Martin Scorsese, altın küre ödülüne ve daha birçok ödüle sahip olan Amerikalı bir film yönetmeni olarak tanınmaktadır. 17 Kasım 1942 doğumlu olan başarılı yönetmen şuanda 78 yaşındadır.

l Steven Spielberg, yönetmenliğin yanı sıra yapımcılık ve senaristlik de yapmaktadır. Filmleri oldukça fazla hasılat yapan Amerikalı yönetmen 18 Aralık 1946 doğumludur.

l Quentin Tarantino, filmlerinde kullandığı kendine özgü teknikleri ile kısa süre debüyük bir üne kavuşmuş bir yönetmendir. 27 Mart 1963 tarihinde doğan yönetmen aynı zamanda da senarist ve oyuncudur.

l James Cameron, Kanadalı yönetmen aynı zamanda senaristlik de yapmaktadır. 16 Ağustos 1954 tarihinde doğmuş olan yönetmen birçok ödüllü filme imza atmıştır.

l Clint Eastwood, Amerikalı yönetmen aynı zamanda da oyuncu, besteci ve yapımcı olarak da bilinmektedir. 31 Mayıs 1930 doğumlu yönetmenin oldukça başarılı filmleri bulunmaktadır.

l Joel Coen ve Ethan Coen, Amerikalı film yönetmenleri, Coen kardeşler olarak bilinmektedir. Birlikte başarılı filmlere imza atan yönetmenler isimlerini duyurmuştur.

l David Fincher, akademi ödülü adayı olan Amerikalı yönetmen çok fazla bilinen ve başarılı olan filmleri ile tanınmaktadır. 28 Ağustos 1962 yılında doğmuştur.

l Ang Lee, Tayvanlı yönetmen aynı zamanda Oscar ödülü almış ünlü bir yönetmendir.

l Christopher Nolan, İngiliz film yönetmeni tüm zamanların en fazla hasılat yapan yönetmeni olarak bilinmektedir.

l Peter Jackson, Yeni Zellandalı yönetmen slasher türü filmler ile piyasaya girmiş ve tanınmıştır.