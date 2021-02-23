Dünyaca Ünlü Şairler Kimlerdir? Dünyaca Ünlü Şairlerin Eserleri, Şiirleri Ve Hayatları Hakkında Kısa Bilgi

Şiir, kelimeleri sanatsal büyüye dönüştürür. Şiir, günlük konuşmanın yapamayacağı bir şekilde ruhu aşar. Şiir bazen iyileştirebileceği gibi can yakabilir.

Dünyaca Ünlü Şairler Kimlerdir?

Pierre de Ronsard (1524 - 1585)

Ronsard, bir 16. yüzyıl Rönesans şairidir. Aşk hayatı doğrudan ilham kaynaklarından biridir.

Ronsard'ın şiirlerinden ikisi çok iyi biliniyor Mignonne, Bakalım Gül Mü ve Yaşlandığınızda'dır.

Sevdiklerine, sevdiklerinin onunla bir aşk ilişkisi yaşamadığına pişman olacağını, çünkü kadınsı güzellik ebedi olmadığını söylemek ortak noktalarıdır.

Victor Hugo (1802 - 1885)

Victor Hugo, birçok nedenden ötürü dünyanın en tanınmış Fransız yazarlarından biridir.

Belediye başkanı ve milletvekili işlevlerine sahip siyasi olarak meşgul bir kişilikti. Napolyon III'ün hükümdarlığı nedeniyle Jersey ve Guernsey'de sürgündeydi ve Paris'e dönüşünde bir kahraman olarak karşılandı.

Şiirsel çalışmaları, Odes ve Ballads, Sonbahar Yaprakları koleksiyonları ile O benim aşk mektuplarım ve Çocuk göründüğünde, Düşünceler, Cezalar, Yüzyılların Efsanesi gibi ünlü şiirlerle tanınır.

Dünyaca Ünlü Şairlerin Eserleri, Şiirleri ve Hayatları Hakkında Kısa Bilgi

Blaise Cendrars

Gerçek adı Frederic Louis Sauser olan Blaise Cendrars, 1 Eylül 1887'de Neuchâtel (İsviçre) kantonunda La Chaux-de-Fonds'ta doğan İsviçre asıllı bir Fransız yazardır. 21 Ocak 1961'de Paris'te öldü. İlk günlerinde kısaca Freddy Sausey, Jack Lee ve Diogenes takma adlarını kullandı.

17 yaşında Rusya'da uzun süre kalmak için İsviçre'den ayrıldı, ardından 1911'de New York'a gitti ve burada ilk şiiri Paskalya'yı (1919'da New York'ta Paskalya oldu) yazdı. Anka kuşunun döngüsel yeniden doğuşuna izin veren köz ve külleri ima eden Blaise Cendrars takma adıyla 1912'de Paris'te yayınladı.

Joachim Du Bellay (1522 - 1560)

1.yüzyılın yazarı Joachim Du Bellay'ın hayatı, Ronsard'la yaptığı görüşmede damgasını vurur. Ronsard'la arasına 4 üye Pleiade'yi de ekleyen bir şair grubu oluşturur. Amaçları, Latince veya Yunanca yazılanlar kadar zengin şiirler yazmaktır.

Babasının kuzeni Kardinal du Bellay'a eşlik etmek için Fransa'dan büyük bir umutla İtalya'ya gidecek. Ancak, büyük ölçüde hayal kırıklığına uğrayacak ve Les Regrets ve Les Antiquités de Rome'u yazacaktır.

Arthur Rimbaud (1854 - 1891)

Arthur Rimbaud Fransız şiiri efsanesine, erken gelişmiş dehası, eserinin halüsinasyon ve baş döndürücü yoğunluğu kadar Paul Verlaine ile olan olaylı ilişkisiyle de girdi. Latince yetenekli, edebiyat ödüllerini kazandı.

Bununla birlikte, Rimbaud, Komün'ün istikrarsızlık döneminde, özellikle Paris'e kaçmaya karar verir.

Rimbaud ve Verlaine, Paris'te Vilains Bonshommes yemeğinde buluşuyor. 17 yaşında Le Bateau ivre'yi yazdı.

Paul Verlaine (1844 - 1896)

Çalışmaları 22 yaşında yazılan Satürn Şiirleri ile başlar. Daha sonra karısıyla olan ilişkisinden bahsettiği bir koleksiyon olan La Bonne Chanson'ı yazdı. Romances sans paroles, Rimbaud ile olan ilişkiyi çağrıştırır. Silahla aldığı yaranın ardından Belçika'daki hapishanede yazıyor.

Goethe

Johann Wolfgang (von) Goethe, 28 Ağustos 1749'da Frankfurt'ta doğdu ve 22 Mart 1832'de (82 yaşında) Weimar'da öldü, Alman romancı, oyun yazarı, şair, sanat kuramcısı ve devlet adamı.

Goethe'nin edebi çalışmaları şiir, tiyatro, epik, otobiyografi, edebi teorinin yanı sıra bilimsel yazıları da içerir. Bugün bile şiirleri, dramaları ve romanları dünya edebiyatının başyapıtları arasındadır. En tanınmış eserleri "Genç Werther'in Acıları" (1774), "Wilhelm Meister'in Öğrenme Yılları" (1795).

Zengin, kültürlü bir Protestan ortamında özgürce büyümüş, İncil, eski mitoloji ve popüler Alman efsanelerinde olduğu kadar antik ve modern klasiklerle de aşılanmıştı.