Dünyaca Ünlü Ressamlar Kimlerdir? Dünyaca Ünlü Ressamların Eserleri Ve Hayatları Hakkında Kısa Bilgi

Genellikle tarihte yer edinen önemli olayları ve konuları işleyen ressamlar özgün karakterleriyle de dikkat çeker. Nitekim toplumun büyük bir kesiminden ayrı bir bakış açısına sahip olan bu insanlar her zaman kendilerinden söz ettirme başarısını göstermiştir.

Dünyaca Ünlü Ressamlar Kimlerdir?

Dünyaca ünlü ressam denilince akıllara ilk gelen isim şüphesiz Leonardo Da Vinci olur. 15. yüzyılda yaşayan ve sanat ile bilim dallarından oldukça büyük eserlere imza atan Da Vinci ayrıca bilim insanı kimliği ile de öne çıkar. Pablo Picasso da sanat alanında oldukça büyük eserlere imza atan ve tuvalini oldukça farklı alanlarda kullanma başarısı gösteren özgün ressamlar arasında bulunur. Vincent Van Gogh ise ressam denilince en çok dikkat çeken sanatçılardan birisi olup eserleri günümüzde bile popülerliğini korumaktadır. 20. yüzyılın sonuna doğru dünyadan ayrılan ünlü ressam Salvador Dali ise farklı çalışmalarıyla pek çok kesimin dikkatini çekme başarısı göstermiştir.

Dünyaca Ünlü Ressamların Eserleri ve Hayatları Hakkında Kısa Bilgi

Leonardo Da Vinci: Ünlü Mona Lisa tablosunun ressamı olan Da Vinci ayrıca bilim alanında da büyük çalışmalara imza atmıştır. İnsan anatomisine olan aşırı merakı azmi ile buluşunca günümüz Modern Tıp alanına büyük katkıda bulunmuştur. Gördüklerini çizme yöntemini benimseyen Leonardo Da Vinci her şeyin nasıl çalıştığını merak eden ve bunun için yakından inceleme yöntemini benimseyen ünlü bilim insanlarından biridir. Meryem ve İsa, Son Akşam Yemeği ve Beşaret en çok dikkat çeken resimleri arasında bulunur.

Pablo Picasso: Kübizm olarak nitelendirilen ve yirminci yüzyıla sanat akımı olarak öne çıkan farklı stilin mucitlerinden biri olan Picasso eserlerinde geometriyi yaygın olarak kullanırdı. İki ya da üç boyutlu görüntülerden ziyade farklı bir perspektif elde etme amacı güden Picasso eserlerinde bu başarıyı açıkça göstermiştir. En çok bilinen eseri ise Guernica olup Alman Hava Kuvvetlerinin İkinci Dünya Savaşı'nda aynı isme sahip olan kasabayı bombalamasından gelir.

Vincent Van Gogh: 10 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 2100 adet resim çizen ve bu resimlerin büyük çoğunluğuna ömrünün son 2 yılında tamamlayan Van Gogh en üretken sanatçılar arasında bulunur. 37 yaşında oldukça gizemli bir şekilde hayata veda eden Van Gogh büyük psikolojik rahatsızlıklar ve yoksulluk sorunları ile mücadele etmiştir. Yaşadığı süre boyunca birçok psikolojik rahatsızlık ile mücadele eden ve neredeyse yaşamı boyunca bir türlü dikiş tutturamayan Van Gogh sağlığına dikkat etmemesi ile de dikkat çeker. Aşırı alkol tüketimi, sağlıksız beslenme ve daha birçok sorundan ötürü çeşitli sıkıntılar yaşamıştır. Bunun neticesinde bir dönem akıl hastanesinde yatan Van Gogh birçok sanat akımından etkilendiği gibi bazılarının da öncüsüdür. Çığlık, ayçiçekleri ve yıldızlı gece gibi birçok ünlü eserin sahibidir.

Salvador Dali: Aslen İspanyol olan ve resim de dahil olmak üzere birçok sanat dalında önemli eserlere imza atan Salvador Dali dönemini uçuk sanatçıları arasında yer alır. Yaşam tarzı, söylemiş olduğu sözler ve farklı giyim şekli ile sadece kendisini eleştirenlerin değil aynı zamanda sevenlerinin de yıpranmasına neden olmuştur. Belleğin Azmi, İç Savaş Öngörüsü ve Dali Atomicus gibi önemli eserlerin sahibi olan Salvador Walt Disney ile Destino isimli bir çizgi film çalışması da yürütmüştür.