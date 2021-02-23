Dünyaca Ünlü Mimarlar Kimlerdir? Dünyaca Ünlü Mimarların Hayatları, Eserlerleri Ve Yapıları Hakkında Kısa Bilgi  

Dünyaca ünlü mimarların yarattığı eserler, uzun yıllar boyunca kişilere görsel şölen sunabilir. Farklılık kolay ortaya konan bir süreç değildir.

Dünyaca Ünlü Mimarlar Kimlerdir?

Dünyaca ünlü olan pek çok mimar vardır. Bu mimarlar yaptıkları eserlere imzalarını atmış kişilerdir. Bazen tarzları öylesine farklı ve özel olur ki, kişiler eseri gördüklerinde mimarı eserinden tanır. Dünyaca ünlü mimarlardan bazıları şunlardır;

l Frank Lloyd Wright

l Zaha Hadid

l Jean Nouvel,

l Frank Owen Goldberg

Dünyaca Ünlü Mimarların Hayatları

Ünlü mimarların hayatları da zaman zaman merak edilmektedir.

Frank Lloyd Wright, Wisconsin’de dünyaya gelmiştir. Annesi öğretmen babası da rahiptir. Üçkardeş olan Frank Lloyd Wright, 1867 yılında dünyaya gözlerini açtı. Babasının mesleği gereği okul eğitimini farklı şehirlerde sürdürmek durumunda kaldı. Ailede yaşanan geçim sıkıntısı nedeniyle eğitimini yarım bıraktı

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Wisconsin Üniversitesi Dekanının yanında işe girdi. Ayrıca aynı üniversitede matematik ve teknik resim dersleri almaya başladı. Teknik ressam unvanıyla Şikago’ya gitti. Ünlü mimarların yanında çalışma fırsatı buldu. Sullivan ile çalışırken, mimarinin sosyal direniş olduğu fikrini öğrendi.

Zaha Hadid, 1950 yılında dünyaya gelen ünlü mimar, Irak asıllıdır. Beyrut Amerikan Üniversitesinde eğitim aldı. Okuldaki eğitmenleri ile mezuniyet sonrası aynı firmada çalıştı. 1980 yılında ise Londra merkezli olan bir ofis kurdu. Pek çok üniversitede eğitmen olarak görev yaptı. Bu okulların arasında Harvard Üniversitesi de bulunmaktadır.

Jean Nouvel, 1945 yılında Fransa’da doğan mimar, 1967-70 yılları arasında ünlü mimarların yanında çalıştı. 1968 yılında ise çalıştığı firmada apartmanların yapımını takip etme noktasına gelmişti. Eğitimini 1970 yılında tamamladı. Ortak bir mimarlık bürosu kurarak, mimarlık mesleğini devam ettirdi.

Frank Owen Goldberg, Kanada doğumlu olan mimar 1929 yılında doğmuştur. 1947 yılında ise itibaren California’ya taşınmıştır ve orada yaşamıştır.

Dünyaca Ünlü Mimarların Eserleri ve Yapıları Hakkında Kısa Bilgi

Frank Lloyd Wright’ın eserleri arasında yer alan Winslow Evi en çok ilgi çeken eseridir. Doğa tutkunu bir mimardır ve bunu eserlerinde de yansıtır. Organik yapılar konusunda en iyiler arasında sayılmaktadır.

Zaha Hadid, eserlerinin pek çoğu ile ödül almış bir mimardır. 2004 yılında Pritzker Mimarlık Ödülü olarak bilinen ödüle layık görülmüştür. Ama daha da önemlisi bu ödülü alan ilk kadın mimardır. Beyrut Üniversitesi kendisine onur diploması vermiştir. Phaeno Bilim Merkezi yarattığı eserlerden bir tanesidir.

Ebro Nehri üzerinde Çadır Köprü olarak bilinen ve uzunluğu tam 280 metre olan bir yapı ortaya koymuştur. Evelyn Zarafet Akademisi’nde diğer bir eseri olarak, ortaya konmuştur.

jean Nouvel adından kısa sürede söz ettirmiş mimarlar arasındadır. Paris’in Les Halles olarak bilinen bölgesini canlandırma projesinde çalışmıştır. Ayrıca’’ mashrabiya’’ olarak bilinen tarzı modern olarak tasarladığı binaya yerleştirmiştir.

Frank Owen Goldberg’in en önemli eserleri arasında Guggenheim Müzesi bulunmaktadır. Bu müze kente gelen ziyaretçiler tarafından ziyaretçi akınına uğranmıştır. Bunun yanında Prag’da bulunan ve çok ilgi çeken bir eseri daha vardır. Dans eden ev olarak bilinen bina, Prag’ın simge binaları arasında yer alır. Mississipi’deki Ohr-O’Keefe Sanat Müzesi’nde karmaşık yapısı ile farklılığını gözler önüne sermektedir. Almanya’da ise Gehry Kulesi mimarın imzasını attığı eserler arasında yer almaktadır.