Dünyaca ünlü mimar Sarkis üniversitelilerle buluşacak

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Mimarlık Bölümü, dünyaca ünlü mimarları öğrencilerle buluşturduğu webinar serisinin ikincisinde MIT Mimarlık ve Planlama Fakültesi Dekanı ve 2020 Uluslararası Venedik Mimarlık Bienali Küratörü Prof. Dr. Hashim Sarkis’i ağırlıyor. 18 Kasım Çarşamba günü, saat 20.00’de, online olarak gerçekleşecek etkinlikte Prof. Dr. Sarkis, deneyimlerini gençlerle paylaşacak.

Üniversite dışından da katılımın sağlanabileceği etkinliğe katılmak isteyenler, İKÜ’nün web sitesi üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilir veya http://ikusanalsinif.adobeconnect.com/hashimsarkis/ linkini kullanarak doğrudan etkinliğe katılabilecek.

HASHİM SARKİS KİMDİR?

Lisans eğitimini Rhode Island Tasarım Okulu Mimarlık Bölümü ve Güzel Sanatlar Bölümü’nde tamamlayan mimar ve akademisyen Prof. Dr. Hashim Sarkis, yüksek lisans ve doktora derecesini ise Harvard Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden aldı. 1998 yılında, Hashim Sarkis Stüdyo’yu kuran Sarkis, Boston ve Beyrut ofislerinde konutlar, parklar, kurumsal binalar, kentsel tasarımlar ve şehir planlamalarını içeren mimari ve kentsel projeler üretti. Byblos Belediye Binası ve Courtower Evleri’nin de içinde bulunduğu projelerle birçok ödül alan Hashim Sarkis Stüdyo’nun çalışmaları, New York'taki Modern Sanat Müzesi ile Venedik, Rotterdam, Shenzhen / Hong Kong ve Valparaiso bienalleri de dahil olmak üzere dünyanın pek çok noktasında sergilendi. Daha önce Harvard Üniversitesi, Rhode Island Tasarım Okulu, Yale Üniversitesi, Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde dersler veren Hashim Sarkis 2015 yılından bu yana ise Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) akademisyen ve Dekan olarak görev yapıyor. Modern mimarlık tarihi ve teorisi üzerine çeşitli kitap ve makaleleri bulunan Sarkis son olarak koronavirüs nedeniyle 2021 yılının Mayıs ayına ertelenen 2020 Venedik Bienali’nde 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi'nin küratörlüğünü üstlendi.