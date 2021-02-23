Dünyaca Ünlü Filozoflar Kimlerdir? Dünyaca Ünlü Felsefeciler Ve Eserleri Hakkında Kısa Bilgi 

Felsefe kendi içerisinde birçok türe ve ekole ayrılır. Bunların arasında en bilinenleri: Antik Yunan Felsefesi, Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk), İslam Felsefesi, Alman İdealizmi, Platonizm ve Materyalist Felsefesidir.

Dünyaca Ünlü Filozoflar Kimlerdir?

1- Antik Yunan Filozofları:

Platon

Aristoteles

Efesli Herakleitos

Epikuros

Diogenes

Thales

Miletli Anaksimenes

Sokrates

Pisagor

Anaksiman

2- İslam Filozofları:

İbni Sina

İbn-ül Arabi

İmam Gazali

Farabi

İbn Rüşd

Sadreddin Konevi

Hallac-ı Mansur

3- Var Oluşçu Filozoflar:

Jean Paul Sartre

Albert Camus

Martin Heideger

Friedrich Nietszche

Soren Kierkagaard

Emil Cioran

4- Materyalist Filozoflar:

Friedrick Engels

Karl Marx

Gilles Deleuze

5- Dünyaca Ünlü Diğer Filozoflar:

Immanuel Kant

Rene Descartes

Georg Friedrick Hegel

Demokritos

Francis Bacon

Gottfried Wilhelm Leibniz

Arthur Schopenhauer

Blaise Pascal

Dünyaca Ünlü Felsefeciler ve Eserleri

1- Sokrates:

Antik Yunan döneminin en önemli ve ünlü filozoflarından biridir. Hayatı boyunca hiçbir şey yazmamış olmasına rağmen öğrencisi Platon, onun düşüncelerine diyaloglarda yer verdi.

En ünlü sözü: Bildiğim tek bir şey var, o da hiçbir şey bilmediğim.

2- Platon

Sokrates'in öğrencisi, Aristoteles'in hocasıdır. Antik Yunan döneminde ilk felsefe okullarından birini açmıştır. Bu vesileyle birçok filozofun yetişmesine imkan tanıyan Platon'un felsefesinde ''İdealar Dünyası'' ve ''Nesneler Dünyası'' önemli bir yer tutar. Ona göre algılanabilir dünyanın ötesinde, her varlığın ideal ölçütlerini yansıtan İdealar Dünyası vardır. Bu ayrımı mağara alegorisiyle anlatan filozof, günümüzde de en çok okunan filozoflardan biridir.

Eserleri:

Devlet

Gorgias

Sokrates'in Savunması

Şölen / Dostluk

Apology

3- Gottfried Willhelm Leibniz:

''Neden hiçbir şey yok da bir şey var'' sorusuyla bilinir. Birçok filozofa ve düşünüre göre felsefenin en temel sorusu budur.

Eserleri:

Söylem İnceleme Monadoloji

Metafizik Söylemler

Teodise İnançla Aklın Uygunluğu Üzerine Konuşma

4- Farabi:

Yeni Platonculuk akımının en önemli temsilcilerinden biridir. Fikirleri ve kitaplarıyla kendisinden sonra gelen birçok filozofu etkilemiştir. Filozofları ''gerçek alim'' ve ''sahte filozof'' olarak ikiye ayıran Farabi'ye göre yönetim sadece gerçek alimlerin elinde olmalıdır. Eserlerinde dine de sıklıkla yer veren Farabi, Tanrı'yı İlk İlke ve İlk Akıl olarak tanımlar.

En Önemli Eserleri:

İdeal Devlet

Füsüsü'l Hikme - Himetin Özü

Mutluluğun Kazanılması

İlimlerin Sayımı

5- Jean Paul Sartre:

Var oluşçuluk akımının kurucusudur. 30'a yakın kitap yazan Jean Paul Sartre'un en önemli eserleri şunlardır:

İş İşten Geçti

Varlık ve Hiçlik

Edebiyat Nedir?

Bulantı

Sözcükler

Duvar

6- Friedrich Nietzsche:

Türkiye'de de en çok okunan filozoflardan biri olan Friedricj Nietzsche ''üst insan'' kavramı ile bilinir. Ona göre insanın kendisini gerçekleştirebilmesi için kendisini aşması gerekir. Hem nihilist hem de var oluşçu filozoflar arasında gösterilen Nietzsche'nin en önemli eseri Böyle Buyurdu Zerdüşt'tür. Diğer kitapları:

İnsanca, Pek İnsanca

Ecce Homo

Deccal

Şen Bilim

Neden Böyle Bilgeyim

7- Muhyiddin İbni Arabi:

İslam Felsefesinin Altın Çağı olarak tanımlanan dönemde yaşamış olan Muhyiddin İbni Arabi, din felsefesinin temsilcileri arasında yer alır. Yaratılışı ve insan doğasını Ayan-ı Sabite adını verdiği kavramla açıklamıştır. Yazdıklarıyla başta Sadreddin Konevi olmak üzere birçok düşünürü etkilemiştir.

En önemli eserleri:

Fütühat-ı Mekiyye

Özün Özü

Endülüs Süfileri

8- Rene Descartes:

Şüpheciliğin temsilcileri arasında yer alır. ''Düşünüyorum öyleyse varım'' sözüyle bilinir.

Eserleri:

Yöntem Üzerine Konuşmalar

Ruhun Tutkuları

Felsefenin İlkeleri