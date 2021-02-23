Dünyaca Ünlü Filozoflar Kimlerdir? Dünyaca Ünlü Felsefeciler Ve Eserleri Hakkında Kısa Bilgi
Birçok tarihçeye göre felsefe Antik Yunan'da doğmuş ve gelişmiştir. Özellikle Sokrates'in düşüncelerini yazıya geçiren Platon, modern felsefenin kuruluşuna öncülük eden düşünürler arasında yer alır. Dünyaca ünlü filozoflar kimlerdir? Merak edenler için filozofları eserleri ile birlikte listeledik.
Felsefe kendi içerisinde birçok türe ve ekole ayrılır. Bunların arasında en bilinenleri: Antik Yunan Felsefesi, Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk), İslam Felsefesi, Alman İdealizmi, Platonizm ve Materyalist Felsefesidir.
Dünyaca Ünlü Filozoflar Kimlerdir?
1- Antik Yunan Filozofları:
Platon
Aristoteles
Efesli Herakleitos
Epikuros
Diogenes
Thales
Miletli Anaksimenes
Sokrates
Pisagor
Anaksiman
2- İslam Filozofları:
İbni Sina
İbn-ül Arabi
İmam Gazali
Farabi
İbn Rüşd
Sadreddin Konevi
Hallac-ı Mansur
3- Var Oluşçu Filozoflar:
Jean Paul Sartre
Albert Camus
Martin Heideger
Friedrich Nietszche
Soren Kierkagaard
Emil Cioran
4- Materyalist Filozoflar:
Friedrick Engels
Karl Marx
Gilles Deleuze
5- Dünyaca Ünlü Diğer Filozoflar:
Immanuel Kant
Rene Descartes
Georg Friedrick Hegel
Demokritos
Francis Bacon
Gottfried Wilhelm Leibniz
Arthur Schopenhauer
Blaise Pascal
Dünyaca Ünlü Felsefeciler ve Eserleri
1- Sokrates:
Antik Yunan döneminin en önemli ve ünlü filozoflarından biridir. Hayatı boyunca hiçbir şey yazmamış olmasına rağmen öğrencisi Platon, onun düşüncelerine diyaloglarda yer verdi.
En ünlü sözü: Bildiğim tek bir şey var, o da hiçbir şey bilmediğim.
2- Platon
Sokrates'in öğrencisi, Aristoteles'in hocasıdır. Antik Yunan döneminde ilk felsefe okullarından birini açmıştır. Bu vesileyle birçok filozofun yetişmesine imkan tanıyan Platon'un felsefesinde ''İdealar Dünyası'' ve ''Nesneler Dünyası'' önemli bir yer tutar. Ona göre algılanabilir dünyanın ötesinde, her varlığın ideal ölçütlerini yansıtan İdealar Dünyası vardır. Bu ayrımı mağara alegorisiyle anlatan filozof, günümüzde de en çok okunan filozoflardan biridir.
Eserleri:
Devlet
Gorgias
Sokrates'in Savunması
Şölen / Dostluk
Apology
3- Gottfried Willhelm Leibniz:
''Neden hiçbir şey yok da bir şey var'' sorusuyla bilinir. Birçok filozofa ve düşünüre göre felsefenin en temel sorusu budur.
Eserleri:
Söylem İnceleme Monadoloji
Metafizik Söylemler
Teodise İnançla Aklın Uygunluğu Üzerine Konuşma
4- Farabi:
Yeni Platonculuk akımının en önemli temsilcilerinden biridir. Fikirleri ve kitaplarıyla kendisinden sonra gelen birçok filozofu etkilemiştir. Filozofları ''gerçek alim'' ve ''sahte filozof'' olarak ikiye ayıran Farabi'ye göre yönetim sadece gerçek alimlerin elinde olmalıdır. Eserlerinde dine de sıklıkla yer veren Farabi, Tanrı'yı İlk İlke ve İlk Akıl olarak tanımlar.
En Önemli Eserleri:
İdeal Devlet
Füsüsü'l Hikme - Himetin Özü
Mutluluğun Kazanılması
İlimlerin Sayımı
5- Jean Paul Sartre:
Var oluşçuluk akımının kurucusudur. 30'a yakın kitap yazan Jean Paul Sartre'un en önemli eserleri şunlardır:
İş İşten Geçti
Varlık ve Hiçlik
Edebiyat Nedir?
Bulantı
Sözcükler
Duvar
6- Friedrich Nietzsche:
Türkiye'de de en çok okunan filozoflardan biri olan Friedricj Nietzsche ''üst insan'' kavramı ile bilinir. Ona göre insanın kendisini gerçekleştirebilmesi için kendisini aşması gerekir. Hem nihilist hem de var oluşçu filozoflar arasında gösterilen Nietzsche'nin en önemli eseri Böyle Buyurdu Zerdüşt'tür. Diğer kitapları:
İnsanca, Pek İnsanca
Ecce Homo
Deccal
Şen Bilim
Neden Böyle Bilgeyim
7- Muhyiddin İbni Arabi:
İslam Felsefesinin Altın Çağı olarak tanımlanan dönemde yaşamış olan Muhyiddin İbni Arabi, din felsefesinin temsilcileri arasında yer alır. Yaratılışı ve insan doğasını Ayan-ı Sabite adını verdiği kavramla açıklamıştır. Yazdıklarıyla başta Sadreddin Konevi olmak üzere birçok düşünürü etkilemiştir.
En önemli eserleri:
Fütühat-ı Mekiyye
Özün Özü
Endülüs Süfileri
8- Rene Descartes:
Şüpheciliğin temsilcileri arasında yer alır. ''Düşünüyorum öyleyse varım'' sözüyle bilinir.
Eserleri:
Yöntem Üzerine Konuşmalar
Ruhun Tutkuları
Felsefenin İlkeleri